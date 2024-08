DIGI pode levar a baixa de preços das telecomunicações até 7%

A operadora romena DIGI ainda não está no mercado, apesar de já existirem testes em Portugal tal como o Pplware anunciou aqui. Segundo notícias de hoje, a entrada da DIGI pode baixar preços das telecomunicações até 7%.

Operadoras atuais podem criar marcas secundárias

A informação está a ser avançada pelo Jornal de Negócios, que refere que, dependendo do tipo de serviços, a entrada da empresa DIGI poderá vir a baixar os preços entre 2% e 7,%, segundo cálculos da Autoridade da Concorrência (AdC), aquando da possível concentração da Nowo pela Vodafone, onde a AdC avaliou o “impacto DIGI” perante o cenário de compra da Nowo e o inverso.

Segundo a Anacom, os primeiros serviços da DIGI devam ser lançados no país até novembro. A AdC refere que a entrada iminente da operadora romena “já espoletou, por parte dos restantes operadores, a implementação de estratégias de defesa”. Podem, por exemplo, surgir, marcas secundárias com preços mais baixos do que a principal.

A DIGI é uma empresa de telecomunicações com raízes na Roménia que atua principalmente na Europa, oferecendo serviços de comunicações móveis, Internet e TV. A empresa é conhecida por fornecer serviços de telecomunicações com uma boa relação custo-benefício, muitas vezes com preços competitivos e pacotes atraentes para os seus clientes.