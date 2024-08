Estes são os sete melhores carros elétricos do ano para os noruegueses

O catálogo de carros elétricos tem sido alargado pelas marcas, que têm disponibilizado opções, de forma crescente. Com muitas alternativas já disponíveis, estes são os sete melhores carros elétricos deste ano, até agora, para o país líder na sua adoção: a Noruega.

Conforme já vimos por aqui, a Noruega é um exemplo no que à implementação de carros elétricos diz respeito. Afinal, as políticas de incentivo estão em vigor há vários anos, resultando numa adoção massiva de veículos movidos a bateria.

A perspetiva de sucesso é tão evidente que, em abril, cálculos divulgados pela Reuters, para os quais contribuíram analistas, mostravam que o número de veículos elétricos a bateria nas estradas norueguesas estava a caminho de ultrapassar os carros a gasolina, pela primeira vez em qualquer país.

Por ser um exemplo, a Noruega terá legitimidade para classificar aqueles que são, para si, os melhores carros elétricos. Assim sendo, a revista norueguesa Motor enumerou os automóveis mais bem classificados do mercado, por ordem de pontuação.

O KIA EV9 ocupa o primeiro lugar do pódio, com 83 pontos. Destaque para o interior espaçoso, o design e a qualidade geral, e o seu sistema de carregamento rápido, auxiliado pelo sistema de 800 V.

Depois, em segundo lugar, está o Volkswagen ID.4. A autonomia, o design e o preço apelativo, por ter caído nos últimos meses, valeram a este elétrico 82 pontos. Segundo a revista, este é um modelo muito popular na Noruega.

No terceiro lugar do pódio está, para a norueguesa Motor, o novo Renault Scenic. Com 80 pontos, destaque para a qualidade, design, tecnologia e a relação qualidade/preço.

Também com 80 pontos está o novo Audi Q6, por ser um modelo que enche, perfeitamente, as medidas aos noruegueses. "Se não fosse o fraco conforto sonoro do Q6, concluiríamos que este é um dos melhores automóveis do mercado", escreveu a Motor.

As restantes pontuações são as seguintes:

Peugeot e-3008: 76 pontos

Hyundai Kauai: 75 pontos

Volvo EX30: 75 pontos

Estes são, para a revista norueguesa, os melhores carros do mercado para este ano, até agora. Esta poderá ser uma ótima referência, dado o avanço que a Noruega assegura na implementação de carros elétricos.