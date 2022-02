Os smartphones são uma parte importante e constante do nosso dia a dia, com ferramentas essenciais como o Google Maps e outras. Esta permite que naveguemos em qualquer lugar e sem qualquer limitação para os utilizadores.

Claro que o Google Maps tem alguns segredos e alguns truques que nem todos conhecem. Hoje trazemos uma dica que mostra o que deverá ser a forma mais simples de fazer zoom no Google Maps no Android e no iOS.

Forma simples de fazer zoom no Google Maps

Para além de um excelente serviço de mapas, o Google Maps permite uma navegação quase perfeita para os utilizadores. Tem crescido e melhorado, mantendo alguns segredos. Fazer zoom com uma mão poderá ser um problema, mas com a forma abaixo tudo fica mais simples.

Abrir o Google Maps e centrar na área que querem ver

Dar 2 toques no ecrã, como fazem para o zoom normal

Manter o dedo no ecrã após o segundo toque

Arrastar para cima ou para baixo para fazer zoom in ou zoom out

Simples de explorar o mapa presente

É desta forma simples e rápida que os utilizadores podem evitar estar a dar 2 toques constantes para fazer zoom. Com um simples duplo toque e com o arrastar do dedo podem fazer zoom in ou zoom out, focando num ponto ou abrindo o mapa para visualização.

Todos os toques que dão no ecrã contam

O vídeo abaixo mostra de forma clara como podem usar esta funcionalidade menos conhecida. Com uma mão e até apenas um dedo, o utilizador pode focar-se num ponto do mapa e assim ter acesso a informação mais detalhada por um determinado local.

É certamente uma funcionalidade que merece ser explorada e testada para os utilizadores perceberem a sua utilidade para usarem no dia a dia. Claro que quanto maior for o ecrã do smartphone maior será o zoom que podem fazer no Google Maps. Experimente e certamente passará a usar todos os dias.