As novidades estão a chegar ao WhatsApp a um ritmo muto grande, ainda que muitas vezes apenas nas versões beta e para testes. Estas prometem muito para este serviço e para as sus funcionalidades, alargando o leque de propostas oferecidas aos utilizadores.

Agora, e de forma completamente silenciosa, chegou mais uma novidade na sua versão final. Falamos da possibilidade de enviar mensagens diretas para o próprio utilizador, algo que assim fica mais simples e torna o WhatsApp um verdadeiro bloco de notas.

Não é algo normal e nem usado por muitos, mas a verdade é que podemos enviar mensagens no WhatsApp para o nosso contacto. Todos os que usam esta capacidade acabam por criar ali uma área de lembretes ou de notas, para usar mais tarde e sem limitações.

Este não era um processo simples, e que obrigava a usar links para adicionar este contacto, mas que agora está mais simples. A atualização veio de forma silenciosa e sem qualquer apresentação do próprio WhatsApp nos seus vários canais na Internet.

Com a mais recente versão do WhatsApp, ao carregarem no botão disponível para criar uma nova conversa, o utilizador passa a ter presente uma novidade na lista apresentada. Falamos do seu próprio contacto, que pode ser usado para criar uma conversa como muitos pretendiam.

Toda a conversa que acontece com este contacto é similar ao que têm já com todos os outros contatos no WhatsApp. Podem ser enviados texto, links, imagens e ficheiros, bem como tudo o resto. Claro que os emojis estão presentes e também os autocolantes. Isto é exatamente igual ao que as restantes conversas oferecem.

Também com acontece nas restantes conversas, estas vão aparecer na lista da interface principal com a imagem do utilizador e com o seu nome ou número de telefone, ainda que escondido. Podem rapidamente prender este contacto no topo e assim tê-lo sempre acessível.

Este era um pedido já antigo e que agora tomou forma. Assim, podemos finalmente usar o WhatsApp para criarmos notas ou deixar do nosso lado links ou imagens ou outros ficheiros. Dá assim a este serviço mais uma utilidade grande e que a maioria agradece.