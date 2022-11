Mesmo com toda a confusão que decorre no Twitter, agora gerido por Elon Musk, a segurança desta rede social tem sido mantida, ou pelo menos tentam controlar este elemento essencial. São várias as formas usadas para a garantir e aplicar junto dos utilizadores.

A utilização de SMS para garantir o segundo fator de autenticação era algo usado de forma natural, mas agora há um problema. Este serviço de mensagens parece não estar a funcionar de forma correta, o que está a deixar muitos utilizadores fora das suas contas.

A autenticação de 2 fatores - 2FA - é uma das ferramentas mais simples e básicas para garantir a segurança dos utilizadores do Twitter. Ao receber um simples SMS, podem garantir que são os legítimos donos das contas e assim garantir o acesso a estas de forma rápida e protegidas.

É precisamente este elemento que está agora a falhar, com a rede social de Elon Musk já confirmou de forma bem clara. Garantem que estão a avaliar este problema e a tentar perceber porque alguns SMS não estão a ser entregues aos utilizadores do Twitter.

To clear up confusion about two-factor authentication on Twitter –– it’s still live and a good way to protect your account. If you have it turned on, your chosen authentication method should be good to go.



We’re looking into the few cases where SMS codes aren't being delivered.