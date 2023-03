A cada novo lançamento de um novo smartphone temos visto uma corrida para conseguir carregamentos mais rápidos, onde a Xiaomi está no topo. Cada vez é exigido menos tempo, aumentando a potência disponível. Um novo record foi agora atingido pela Xiaomi, com apenas 5 minutos para carregar um smartphone.

Têm sido constantes as melhorias no carregamento dos smartphones. As marcas apresentam novas tecnologias que dão suporte a cargas cada vez mais rápidas e que eliminam cada vez mais o tempo de espera para algo que nos habituámos a fazer em 1 hora ou mais.

A Xiaomi tem a sua solução, cada vez mais rápida e mais eficiente, que tem naturalmente trazido para os seus smartphones. Agora voltou a mostrar algo que deixa muitos admirados, ao conseguir carregar um Redmi Note 12 Pro+ em apenas 5 minutos, recorrendo a um carregador de 300W.

Este feito vem como resposta a uma outra tecnologia da Realme, que antes tinha apresentado uma solução de 240W e com um tempo de 10 minutos. Este smartphone da Xiaomi foi adaptado com uma bateria menor, de 4.100mAh, e um carregador com o mesmo tamanho do anterior de 210 W, graças a um design modular melhor e à dissipação de calor por dentro.

Como o vídeo mostra, smartphone da Xiaomi atingiu 20 por cento em pouco mais de um minuto, seguido pela marca de 50 por cento em 2 minutos e 12 segundos. De seguida, temos 100 por cento em pouco menos de 5 minutos.

Ao longo do processo podemos ver o medidor de energia indicou uma entrada de pico de pouco mais de 290 W para o carregador. Foi também possível conseguir sustentar 280 W ou mais por cerca de dois minutos ao longo do processo.

Este anúncio da Xiaomi estabeleceu um novo momento chave na indústria, embora não tenha mencionado se esta tecnologia de carregamento de 300 W será produzida em massa. A marca também não compartilhou dados sobre os ciclos de carregamento, algo que pode mostrar como a vida útil da bateria pode ser afetada por uma maior potência de carregamento.