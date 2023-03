As melhorias e novidades do Windows 11 têm levado a Microsoft a procurar que este sistema se una ao Android, deixando de lado o iPhone e o sistema da Apple. O cenário vai agora mudar, mas provavelmente não da forma que era esperado. Este sistema vai em breve conseguir sincronizar e enviar mensagens no Windows 11.

Foi ontem que a Microsoft anunciou o lançamento de uma nova atualização para o Windows 11. Esta traz um conjunto de novidades que vão dar acesso aos utilizadores à IA, mas também procura trazer melhorias no próprio software da Microsoft.

Algo que está presente, ainda que de forma muito discreta, é uma união grande do sistema da Microsoft com o iPhone. Depois de muitos anos, a app Phone Link vai finalmente conseguir falar com o sistema da Apple e dar (quase) o mesmo que temos com o Android desde 2015.

A proposta inicial estará muito longe do que temos no Android e será a sincronização de chamadas, mensagens e contatos do iPhone para um PC com Windows 11. Estes vão ser mostrados como notificações normais do sistema da Microsoft, como estamos habituados a ter.

No entanto, existem algumas limitações nesta primeira versão. Não vai poder responder a mensagens de grupo e o envio de elementos multimédia nas mensagens também não é suportado. Ainda assim, é um passo importante. Traz finalmente a todos os que têm o iPhone uma solução útil para se integrar com o Windows 11.

Nos próximos dias a Microsoft vai abrir o acesso a esta novidade a um número de muito limitado de utilizadores Insider. Não requer uma versão específica da app, e tudo será tratado centralmente no próprio Windows 11. Gradualmente, nos próximos meses e com muito mais feedback, será alargado a mais utilizadores.

Ainda não se conhece o processo de ligação entre o Windows 11 e o iPhone, mas deverá ser similar ao que temos no Android. Uma simples app no telefone da Apple e a leitura de um código QR vão ser suficientes para ligar os dois sistemas.