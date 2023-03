A maioria das marcas parece apostar no mercado dos smartphones dobráveis como sendo uma parte importante do seu futuro. É o que o mercado parece pedir e em breve vai haver mais um concorrente. A OnePlus confirmou hoje que ainda durante 2023 a sua proposta será apresentada.

Para além dos muitos modelos de smartphones dobráveis que já estão no mercado, o MWC 2023 acabou também por ser muito interessante nesta área. Alguns fabricantes mostraram novos modelos com esta tecnologia e com algumas interpretações muito próprias.

A OnePlus acabou por se revelar ontem, trazendo uma novidade que todos esperavam já há algum tempo e que agora é oficial. O smartphone dobrável da marca existe, está a ser desenvolvido e em breve será apresentado ao mercado.

O nosso primeiro telefone dobrável terá a experiência rápida e suave exclusiva da OnePlus. Deve ser um smartphone flagship que não se acomoda por causa da sua forma dobrável, em termos de design industrial, tecnologia mecânica e outros aspetos. Queremos lançar um dispositivo que visa estar no auge da experiência do mercado dobrável de hoje.

Foi durante uma sessão no MWC, que o COO da OnePlus, Kinder Liu, confirmou que a marca lançará um smartphone dobrável no segundo semestre de 2023. Não revelou mais informações sobre este dispositivo, mas garantiu que será um equipamento excecional e que dará uma experiência única de utilização.

Além desta informação muito resumida da OnePlus, não ficou também presente que tipo de modelo a marca irá adotar. Temos atualmente 2 vertentes mais usadas, a linha Fold e a linha Flip, que mostram formas diferentes de interpretar este conceito.

A OnePlus tem os dois nomes registados (V Fold e V Flip), mas provavelmente irá apostar num formato Fold. Toda a informação que existe aponta nesse sentido e em criar uma proosta que segue o que o mercado oferece, ao mesmo tempo que tentará mudar muito do que as restantes marcas insistem em apostar.