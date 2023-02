VPS NVMe: Saiba quais as características destes servidores

VPS (Servidor privado virtual) é uma solução com custo reduzido, que oferece controlo total sobre o sistema operativo e os serviços. Ao dispor de acesso root poderá efetuar as instalações e as configurações pretendidas de acordo com as suas preferências/necessidades.

Funcionam como um servidor dedicado, mas com uma alocação de recursos inferior que pode ser ajustada e dimensionada ao longo do tempo.

Algumas das características que os VPS:

Arquitetura: Funcionam em Servidores Dedicados de elevada capacidade e redundância que são depois divididos em pequenas partes (VPS) isoladas com recursos alocados (RAM, CPU e SSD), bem com sistema operativo próprio

Funcionam em Servidores Dedicados de elevada capacidade e redundância que são depois divididos em pequenas partes (VPS) isoladas com recursos alocados (RAM, CPU e SSD), bem com sistema operativo próprio Performance : Depende do Provider. Na PTisp, tem um ambiente dedicado de elevada performance com storage SSD, CPUs de última geração e tráfego ilimitado. A performance é superior nos VPS, quando comparado com um alojamento partilhado, o que se traduz em melhores tempos de acesso a sites e plataformas.

: Depende do Provider. Na PTisp, tem um ambiente dedicado de elevada performance com storage SSD, CPUs de última geração e tráfego ilimitado. A performance é superior nos VPS, quando comparado com um alojamento partilhado, o que se traduz em melhores tempos de acesso a sites e plataformas. Usabilidade: Oferecem um ambiente com recursos dedicados e com acesso total ao sistema operativo.

Oferecem um ambiente com recursos dedicados e com acesso total ao sistema operativo. Personalização e Otimização: Possibilidade de personalização e otimização para a realidade e plataformas do cliente

Possibilidade de personalização e otimização para a realidade e plataformas do cliente Flexibilidade e elasticidade : Embora também sejam altamente escaláveis e permitam ajustar recursos, mas o crescimento está limitado à capacidade do hardware do servidor principal

: Embora também sejam altamente escaláveis e permitam ajustar recursos, mas o crescimento está limitado à capacidade do hardware do servidor principal Crescimento: Crescimento mais limitado. Quando a máquina atinge o limite, pode ser feito Live Migrate

Crescimento mais limitado. Quando a máquina atinge o limite, pode ser feito Live Migrate Redundância /Failover : Dependem de um único hardware físico e não de vários servidores, o que numa situação extrema poderá originar quebras de serviço, quer seja por intervenções programadas ou falhas inesperadas

: Dependem de um único hardware físico e não de vários servidores, o que numa situação extrema poderá originar quebras de serviço, quer seja por intervenções programadas ou falhas inesperadas Ideais para…: Sites que apresentem elevado número de visitantes, lojas online de média dimensão, sites de empresas e os diferentes tipos de sites suscetíveis de terem picos repentinos de tráfego, que necessitem de solução sólida de hardware com garantia de elevado desempenho para dar resposta aos mesmos

Os VPS NVMe ou Servidores Privados Linux NVMe destacam-se pela sua elevada performance em hardware premium e apresentam tráfego ilimitado (1Gbps).

Algumas das características do VPS NVMe

Elevada Performance : Ambiente dedicado de elevada performance com storage NVMe, CPUs de última geração e tráfego ilimitado.

: Ambiente dedicado de elevada performance com storage NVMe, CPUs de última geração e tráfego ilimitado. Vários Sistemas operativos : CentOS, Debian, Ubuntu, Fedora e outros sistemas operativos para instalação.

: CentOS, Debian, Ubuntu, Fedora e outros sistemas operativos para instalação. Escalável : Ajuste os recursos (RAM, CPU, Storage ) em função das necessidades.

: Ajuste os recursos (RAM, CPU, Storage ) em função das necessidades. Dedicado : O poder do dedicado a uma fração do preço. Acesso total como root.

: O poder do dedicado a uma fração do preço. Acesso total como root. Tráfego Ilimitado : Sem surpresas: Terá tráfego ilimitado em todos os planos VPS NVMe.

: Sem surpresas: Terá tráfego ilimitado em todos os planos VPS NVMe. Diversidade : Blogs, Web Server, Bases de dados, Frameworks, segurança, partilha, são algumas das categorias disponíveis.

: Blogs, Web Server, Bases de dados, Frameworks, segurança, partilha, são algumas das categorias disponíveis. Rápida Ativação : Escolha a plataforma da sua preferência e será disponibilizada juntamente com a sua VPS.

: Escolha a plataforma da sua preferência e será disponibilizada juntamente com a sua VPS. Suporte premium: Suporte real e em Português disponível 7 dias por semana por email, livechat ou telefone

Os planos VPS NVMe da PTisp são elásticos, robustos e ideais para ambientes de desenvolvimento ou produção. Se está à procura de um Servidor VPS NVMe, espreite as ofertas aqui.

Na PTisp, também estão disponíveis VPS SSD com qualidade premium e com elevada performance e a um preço competitivo. Estão disponíveis planos VPS SSD geridos ou não geridos, os quais são elásticos, robustos e ideais para ambientes de desenvolvimento ou produção. Pode escolher um Virtual Server com o sistema operativo da sua preferência, ou pré-configurado e pronta a usar com uma das diversas plataformas que disponibilizamos.