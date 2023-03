Camera Shy Hoodie: Conheça a camisola “à prova de identificação facial”

Mac Pierce, um artista e um "tecnólogo criativo", desenvolveu uma camisola que torna o seu utilizador irreconhecível pelas câmaras CCTV, que vigiam as ruas das localidades. A "Camera Shy Hoodie" parece-se como qualquer outras camisola, mas mantém o seu rosto invisível à vigilância.

Camisola que tem um capuz que cega as câmaras de vigilância

Apesar das objeções dos defensores da privacidade e de muitos cidadãos comuns, a tecnologia de vigilância como o reconhecimento facial alimentada com Inteligência Artificial (IA) está a aparecer cada vez mais na vida moderna. O mercado está em expansão e há relatórios que apontam para um crescimento do investimento até 2026, do segmento das câmaras de vigilância, 200 mil milhões de dólares, o dobro do que foi investido em 2020.

Novos produtos concebidos para recolher dados pessoais e seguir movimentos físicos continuarão provavelmente a aparecer até que uma legislação significativa ou um recuo público faça com que as empresas abrandem o seu ritmo. E é aí que pessoas como Mac Pierce entram em cena.

Pierce, um artista cujo trabalho se envolve de forma crítica com tecnologias emergentes, revelou recentemente o seu mais recente projeto engenhoso - um capuz do dia a dia adaptado para incluir um conjunto de LEDs infravermelhos (IR) que, quando ativados, cegam qualquer câmara de segurança de visão noturna próxima.

Utilizando principalmente componentes de prateleira como luzes LumiLED, um microcontrolador Adafruit, e fio de silicone, bem como o software que Pierce desenhou em código aberto para os interessados, a "Camera Shy Hoodie" pretende reforçar a privacidade.

Diz o engenheiro que esta camisola foi concebida para permitir aos cidadãos participarem em segurança em protestos e demonstrações cívicas. Ou, os utilizadores podem simplesmente optar por não serem perseguidos por terceiros desconhecidos enquanto passeiam na rua.

Embora impercetível aos olhos humanos, as adições de infravermelhos do vestuário provocam estragos nas câmaras de vigilância que utilizam o espectro da luz para ver na escuridão da noite.

A emissão das explosões de infravermelhos intermitentes do capuz forçará a exposição automática das câmaras próximas a tentar corrigir o brilho, obscurecendo assim o rosto dos utilizadores com uma luz brilhante e pulsante.

200 dólares para fazer uma camisola destas

Segundo o autor, a tecnologia de vigilância chegou a um ponto em que se tornou muito poderosa e omnipresente. E é só agora que percebemos que talvez não queiramos que este hardware seja tão poderoso quanto é. A razão pela qual Mac Pierce apresentou este projeto prende-se com o que ele chama de poder de escolha.

Ah, sim, estas tecnologias não são infalíveis. Existem maneiras de contorná-las. Não devemos apenas aceitar o status quo.

Disse Pierce.