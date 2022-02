Carregar o smartphone no quarto pode levar a obesidade e diabetes, diz estudo

Pode parecer estranho, mas a verdade é que um recente relatório indica que carregar o smartphone no quarto pode promover ao desenvolvimento de obesidade e diabetes.

De acordo com os detalhes, tudo está relacionado com a secreção de melatonina que poderá ficar afetada com este hábito praticado por grande parte dos utilizadores.

Carregar telefone no quarto pode causar obesidade e diabetes

Um recente relatório indica que carregar os smartphones no quarto poderá afetar a secreção de melatonina e, consequentemente, causar obesidade e/ou diabetes. De acordo com as informações, investigadores britânicos mostraram que um ambiente escuro durante o sono é propício para a produção de melatonina por parte do corpo. Tal promove o metabolismo do ser humano e melhora também a sua qualidade de sono.

No entanto, caso carregue o seu smartphone no quatro, este hábito poderá afetar a secreção de melatonina no corpo, o que pode então levar a algumas consequências, como obesidade e diabetes.

O estudo indica que, no estado de standby, o valor da radiação eletromagnética do smartphone é de 2,3 miligauss. Mas aumenta para 3,4 miligauss após se ligar o equipamento ao carregador. Para além disso, os valores de radiação eletromagnética do telefone a uma distância de 5 cm, 10 cm e 15 cm são 1, 0,5 e 0,3 miligauss, respetivamente. Ou seja, quanto mais distância houver do equipamento, menor será o valor da radiação eletromagnética.

Em suma, a sugestão dos investigadores é que o utilizador desligue o smartphone quando for dormir. E caso não queira fazer isso, então sugere-se que não leve o equipamento para o quarto e muito menos o coloque a carregar na cama, junto à almofada.

Mas se for sua intenção manter este hábito, pelo menos terá a informação e consciência de que tal ação gerará alguma radiação eletromagnética, mesmo que não pegue no smartphone. E o mesmo poderá acontecer com outros equipamentos para além do telefone.

Estes novos estudos vão ao encontro de outros realizados em 2014 por um equipa de investigadores da Universidade de Granada e também da Universidade de Manchester onde se concluiu que usar um computador ou smartphone à noite pode causar obesidade.