Termo e Wordle: os jogos de palavras online mais viciantes neste momento

Se gosta de jogos desafiantes que envolvem palavras, então tem que experimentar jogar Termo e Wordle. Tratam-se de dois jogos online que estão a aliciar cada vez mais jogadores por serem bastante desafiantes. Os jogadores têm que adivinhar uma palavra por dia, numa dinâmica que vai pôr o raciocínio a trabalhar, pondo à prova o conhecimento de palavras.

Termo exibe uma palavra em português, enquanto que o Wordle tem escondida uma palavra em inglês. Um verdadeiro teste ao nosso vocabulário, lógica e perspicácia! Vamos conhecê-los.

Na Internet descobrimos vários jogos diferentes, de várias categorias de acordo com os gostos e interesses de cada um. Recentemente descobri dois jogos de palavras muito interessantes capazes de nos agarrar momentaneamente ao ecrã.

Termo e Wordle são jogos que disponibilizam uma palavra por dia, daí não passarmos o dia inteiro a jogar, mas que viciam por serem estimulantes do raciocínio e que desafiam o nosso conhecimento ao nível do vocabulário português e inglês. São, para além do jogo, uma ótima forma de alargarmos o nosso vocabulário de uma maneira divertida.

Termo

As palavras no jogo Termo são em português. Cada palavra escondida tem 5 letras que devemos então descobrir e, para isso, há algumas ajudas.

Tentamos uma primeira palavra, por exemplo "CESTA" e clicamos em 'Enter'. Como vemos, apenas a letra "A" aparece a amarelo, o que significa que a letra existe na palavra, mas não naquela posição, como tal, temos que a mudar de sítio.

Depois tentamos a palavra "PARDO" e, desta vez, já aparecem duas letras a verde, o que significa que as letras existem na palavra e são mesmo naquela posição. Assim, temos que encontrar uma palavra com cinco letras, cuja segunda seja o "A" e a última seja o "O": _A_ _O.

Se repararmos no teclado, as letras que não existem ficam mais escuras, as letras que existem mas estão na posição errada surgem a amarelo, e as que existem e estão na posição correta aparecem a verde.

Tanto no Termo como no Wordle, as letras que não existem na palavra podem continuar a ser usadas como forma de descobrir se outras letras existem na palavra desconhecida.

Claro que agora não vamos dizer qual a palavra, e deixamos o desafio para o leitor, que pode jogar através do link abaixo.

TERMO

Wordle

Este é o jogo original que deu origem à versão portuguesa Termo. No Wordle as palavras são em inglês, o que acaba por aumentar o grau de dificuldade, pelo menos para uma parte da população, uma vez que a quantidade de vocabulário que têm neste idioma é menor.

Como vemos, ao nível do aspeto os jogos são em tudo semelhantes e a palavra tem também 5 letras. Assim, vamos então tentar a palavra "SPACE". Desta forma, o jogo diz-nos que a letra "S" existe e está no sítio certo, uma vez que aparece pintada a verde. Já as restantes letras não existem na palavra e, portanto, temos que tentar outras.

Desta vez vamos usar a palavra "SLIME", pois podemos voltar a usar letras que não existem, mas como ajuda para descobrir letras que existem. Com esta nova palavra, verificámos que tem também a letra "I" na posição correta e existe a letra "L", mas não naquela posição.

Assim, o jogador tem que encontrar a palavra S_I_ _, onde encaixe o 'L' na quarta ou quinta posição. Ou em ambas as posições, uma vez que pode repetir letras.

Mais uma vez não vamos revelar a palavra, e deixamos aqui o desafio para que joguem e descubram as duas palavras de hoje! Importante referir que em ambos os jogos têm apenas seis tentativas. Boa sorte!

Wordle

Uma palavra por dia, não sabe o bem que lhe fazia!