Depois de vermos um problema enorme ter atingido a Impresa, estas situações parecem não ter abrandado. O site da Assembleia da República esteve inacessível e ainda não se sabe qual a fonte dos problemas.

Agora, e do que possível ver, o problema está a afetar alguns dos sites da Cofina. Falamos do Correio da Manhã, do Sábado e outros. A polícia judiciária estará já a avaliar a situação e a descobrir a origem do problema.

A situação está a decorrer desde o início da manhã deste domingo e deixou fora do ar alguns dos principais sites da Cofina. Do que pudémos apurar, as princiapais vítimas são o site do jornal Correio da Manhã, do Record e da revista Visão.

Ainda sem uma razão apresentada, foi através das contas do Twitter que estes órgãos de comunicação relataram o seu problema. O que foi revelado apontava para apenas problemas técnicos e prometiam para breve a solução destes problemas.

Caros leitores,

Por motivos técnicos, o site do seu Correio da Manhã encontra-se indisponível. Prometemos ser breves para podermos continuar a levar até si toda a informação. pic.twitter.com/vMP7O6Lsz0 — Correio da Manhã (@cmjornal) February 6, 2022

Não foi apontado no momento qualquer problema específico, e nem qualquer associação a qualquer ataque. A verdade é que a Polícia Judiciária já estará no terreno a investigar esta situação e a tentar avaliar se existe ou não um ataque.

Depois dos problemas recentes com o grupo Lapsu$ Group, a desconfiança mais óbvia é que seja este grupo o responsável por esta situação. Não existe ainda qualquer confirmação, mas a conta deste grupo partilhou algumas imagens sobre esta situação.

Para além do que pode ser visto, com a publicação do tweet do Correio da Manhã, houve ainda a partilha de outros 2 tweets com informação desta situação. Não se sabe se existe ou não qualquer relação, ou se é apenas uma curiosidade.

Depois dos problemas do início do ano, esta nova situação está a levantar muitas suspeitas. A ausência de informação sobre esta situação está a apontar para que possa ser uma repetição do problema anterior, mas ainda existe a necessidade de confirmação.