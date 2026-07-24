Vai de férias? Bombeiros aconselham a desligar um equipamento da tomada
Com a chegada das férias de verão, muitas famílias preparam-se para deixar a casa vazia durante vários dias. Todo o cuidado é pouco e há um eletrodoméstico que tem em casa que deve desligar mesmo da tomada.
A torradeira pode representar um risco se ficar ligada
Além de fechar portas e janelas ou pedir a alguém que vigie a habitação, há um cuidado simples que pode reduzir significativamente o risco de incêndio: desligar alguns equipamentos elétricos da tomada.
Presente em milhões de casas, a torradeira é utilizada quase diariamente, mas nem sempre recebe a manutenção adequada. Com o tempo, acumula migalhas e outros resíduos no seu interior que, sendo inflamáveis, podem aumentar o risco de incêndio caso ocorra uma avaria elétrica ou um sobreaquecimento.
Por esse motivo, a recomendação dos bombeiros é para que antes de sair de férias, desligue a torradeira da tomada e esvazie regularmente o tabuleiro das migalhas.
Embora os modelos mais recentes integrem vários sistemas de proteção, nenhum equipamento elétrico está totalmente imune a falhas. Se a casa vai ficar desocupada durante vários dias, o mais seguro é desligar os aparelhos que não precisam de permanecer ligados.
Além da torradeira, também é aconselhável desligar da corrente elétrica outros equipamentos que não necessitam de estar em funcionamento durante a sua ausência, como televisores, micro-ondas, máquinas de café, carregadores e outros pequenos eletrodomésticos.
Antes de fechar a porta...
Antes de partir para férias, reserve alguns minutos para uma última verificação:
- Desligue da tomada os eletrodomésticos que não vai utilizar.
- Limpe a torradeira e retire as migalhas acumuladas.
- Evite deixar extensões e tomadas múltiplas sobrecarregadas.
- Confirme que portas e janelas ficam bem fechadas.
- Se possível, feche a torneira geral da água durante ausências prolongadas.
São medidas simples, mas que podem ajudar a evitar surpresas desagradáveis e garantir umas férias mais tranquilas.