A natureza opensource do Android dá aos utilizadores uma liberdade muito grande, em especial para instalar APKs e gerir os seus dados. Desta forma é simples gerir estes equipamentos e a informação presente nestes smartphones.

Mesmo com toda esta liberdade, a Xiaomi quer agora mudar uma parte do que o Android oferece. Quer que os utilizadores deixem de poder retirar APKs do seus smartphones e justifica isso com questões de segurança e privacidade.

A liberdade do Android deve ser mantida

Ao ser um sistema aberto e onde todos podem contribuir, o Android dá a liberdade a qualquer um de poder alterá-lo. Estas mudanças não são impostas e passam sempre por um processo de avaliação e análise para se perceber do seu impacto.

A Xiaomi seguiu agora este caminho e apresentou uma proposta no AOSP que pode ser polémica. A gigante chinesa quer mudar a forma como as APKs são geridas dentro do Android e impedir que estas sejam retiradas de qualquer smartphone Android.

A Xiaomi engineer submitted a patch to AOSP that would add an SELinux policy blocking the shell user from grabbing APK data files because they "may include some private resources."https://t.co/jnDRHIjEx7 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 20, 2022

Xiaomi não quer que tire APKs do telefone

Para sustentar esta decisão, a Xiaomi alega que está apenas a promover uma maior segurança para os utilizadores do Android. As APKs dão acesso a informação dos utilizadores e que podem ser transmitidas para os terminais onde as apps são depois instaladas.

Naturalmente que o pedido da Xiaomi não foi imediatamente aceite e recebeu muitas críticas dos utilizadores que mantêm o código do Android. A própria Google revelou que não pretende seguir este caminho e nem entende que o Android deva ser alterado.

APK files in /data/app are readable by other users, though the path to pull them isn't guessable. There are APIs to get the full path to the base and split APKs, which is how APK extractor apps are able to back them up. https://t.co/oWPsDNjbsT — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 20, 2022

Google parece estar contra esta ideia

A gigante das pesquisas assegurou que mesmo que seja imposta esta proteção, ela não será efetiva. Os utilizadores iriam conseguir retirar as APKs do Android e até obter muito mais informação dos utilizadores. Há ainda a certeza que um APK não deve ser mantido privado e não faz parte do sistema e do utilizador.

Esta capacidade de exportar e importar apps no Android é algo importante neste sistema. Faz parte da sua liberdade e permite aos utilizadores recuarem nas versões instaladas ou garantir testes com novas versões. Importa ter cuidado na origem desses APKs e assim evitar problemas sérios.