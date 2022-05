Witch’s Hut, um roguelike hack and slash português

Hoje trazemos ao vosso conhecimento, Witch's Hut, um roguelike hack and slash que se encontra em desenvolvimento pelo estúdio indie nacional, Up Hill Studios.

Venham ver como está o jogo.

A equipa do Up Hill Studios encontra-se a trabalhar no seu primeiro videojogo para PC, Witch's Hut. Trata-se de um projeto académico criado sob a supervisão do corpo docente do curso de Videojogos da ULHT.

O jogo, que conta com um estilo visual distinto e cativante, é um roguelike Hack and Slash/Dungeon Crawler 3D com personagens 2D que decorre num mundo fantástico onde o jogador tem de ajudar uma bruxa a expandir o seu território. Para tal, irá deparar-se com inúmeros desafios e inimigos para derrotar.

Em Witch’s Hut, o jogador controla um goblin criado por uma bruxa. Esta bruxa tem planos para expandir o seu território mas existem dungeons cheias de criaturas perigosas que a impedem. Assim ela cria goblins que envia para estas dungeons com o objetivo de conseguirem eliminar todas as criaturas que lá habitam. Devido à bruxa ser uma pessoa malvada, não lhe interessa se precisa apenas de 1 goblin ou de 100, após um morrer ela invoca outro que toma o seu lugar.

A bruxa envia os goblins no seu lugar devido a não se querer colocar em risco e também devido aos seus poderes não estarem totalmente desenvolvidos. Para ser capaz de entrar nas dungeons, a bruxa tem de abrir portais, mas devido às suas limitações não os consegue manter abertos por muito tempo, por isso envia goblins que ela trata como descartáveis para ultrapassar essa limitação. Assim o jogador tem de conseguir limpar a dungeon em que se encontra antes que o portal se feixe e ele fique preso do outro lado.

A direção artística de Witch’s Hut é um dos aspetos do jogo em maior destaque. Foi criado um ambiente com modelos em 3D mas com texturas em 2D, criando assim um contraste interessante. Para contrastar ainda mais, todas as personagens deste jogo são em 2D criando assim uma perspectiva e um estilo visual diferente que não se vê em muitos jogos.

Tal como misturamos 2D e 3D na parte artística, misturamos dois géneros diferentes neste título. O jogo terá uma essência hack and slash relativamente ao combate e ao objetivo do jogo, mas com elementos de rouguelike onde será necessário cumprir certos objetivos para progredir. Ao perder, tem de se recomeçar do início.

Um dos objetivos deste projeto é criar um jogo visualmente distinto do que é comum se encontrar no mercado. Para isso o Witch's Hut terá as personagens em 2D Pixel Art em um ambiente 3D com texturas pixelizadas. Outra feature do Witch's Hut é o uso de um temporizador em paralelo com o sistema roguelike. Isto significa que para além de o jogador ter de recomeçar do início se perder, ele terá um tempo limite para completar o seu objetivo, adicionando outra camada de tensão.

De forma a complementar estas features, o jogo dispõe de uma scoreboard que irá guardar os tempos de cada jogador nesse dispositivo específico, criando assim um nível de competição.

Poderão ler mais sobre o desenvolvimento de Witch’s Hut, aqui.