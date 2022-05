Com o verão à porta, saiba como evitar o sobreaquecimento do seu telemóvel

O verão está à porta e temos sentido cada vez mais a sua chegada precoce. Conforme deve saber, com o calor do verão, chegam aqueles momentos em que sentimos o telemóvel a escaldar, por razões que nem sempre conhecemos.

Independentemente do sistema operativo, hoje, damos-lhe algumas dicas para evitar o sobreaquecimento da sua máquina.

Maio tem brindado o nosso país com um calor incomum e as medidas que tomaríamos apenas no verão, têm de ser tidas em conta agora. Exemplo disso são aquelas a considerar relativamente ao nosso telemóvel que nem sempre reage bem ao calor.

Se ainda não tinha pensado nisto, considere agora. Recorda-se de ficar com o telemóvel tão quente a ponto de o pousar um pouco para ele “descansar” do calor? Ou então o próprio telemóvel pedir para ser pousado durante uns minutos? Pois bem, hoje, dar-lhe-emos algumas dicas para evitar esse sobreaquecimento que pode prejudicar a sua máquina.

Antes de qualquer coisa, não ignore os avisos de sobreaquecimento que o teu telemóvel poderá dar, e, caso não dê, mantenha-se atento à sua temperatura. Isto, porque, mesmo sem receber qualquer alerta, poderá senti-lo mais quente do que o normal e, nessa situação, é preferível pousar e deixar arrefecer.

Liberte-o o seu telemóvel da capa

Pode parecer óbvio, mas de facto nunca é demais recordar que, quando sentir o seu telemóvel demasiado quente deve, de imediato, retirar-lhe a capa. Isto, porque, dependendo do material que a compõe, pode estar a acumular o calor e a dificultar o arrefecimento.

Removendo a capa, o dispositivo fica completamente livre para que possa perder o calor que acumulou. Quando verificar que a temperatura voltou a estar adequada, pode voltar a colocá-la, porque já não irá prejudicar o telemóvel.

Evite aplicações pesadas

Existem aplicações, nomeadamente jogos, que exigem elevado poder gráfico e vários outros elementos do telemóvel. Portanto, tente não executar esse tipo de aplicações em dias de muito calor e opte por desligá-los caso sinta que o telemóvel está a sobreaquecer.

Afinal, executar essas aplicações exige uma grande performance dos componentes, libertando altos níveis de calor. Estes combinados com uma temperatura exterior elevado poderão não agradar ao teu telemóvel.

Tire o telefone do bolso

Num dia quente, não deve manter o telefone no bolso se quiser que ele se mantenha mais fresco, principalmente num bolso junto ao seu corpo. Não é apenas desagradável, mas o calor natural do seu corpo funcionará contra o processo de arrefecimento.

Assim como durante o carregamento, é melhor colocá-lo numa posição sombreada, longe de materiais isolantes. Na pior das hipóteses, a bateria de um telefone super aquecido pode começar a vazar ou até incendiar-se, colocando o utilizador em sério risco.

Cuidado com o telemóvel exposto ao sol no carro

Muitas vezes as pessoas deixam o smartphone no carro e com este calor ele pode ter uma reação de sobreaquecimento. Pior ainda é deixar a carregar com o equipamento a apanhar sol diretamente.

Além de não estar a beneficiar a carga, pois quanto maior for a temperatura da bateria, menos será a velocidade de carregamento, ainda estará a sobreaquecer outras partes mais sensíveis, como o ecrã, por exemplo.

Priorize as sombras

Apesar de nem sempre ser possível, quando estiver no exterior, opte por encontrar sombras e locais mais frescos, que não estejam em contacto direto com o sol. Esses locais frescos podem ser, por exemplo, os seus bolsos, ou uma mochila, por forma a garantir que os raios não atingem o dispositivo diretamente.

Estando em contacto direto, potencializa o sobreaquecimento e poderá pôr em causa o desempenho do seu telemóvel. Tanto quanto possível mantenha-o fora do alcance dos raios solares.

Uma vez que o sobreaquecimento pode danificar e pôr em causa a performance do seu telemóvel, nunca é demais recordar algumas formas de evitar que ele chegue a esse ponto. De ressalvar que colocá-lo em gelo ou no frigorífico não será uma solução eficaz, pelo que deve apenas desligar, pousar e deixar descansar. Tenha cuidado e proteja a sua máquina!