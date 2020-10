Xiaomi já começou a enviar o Android 9 Pie para as suas Mi Box 3

A Mi Box 3 foi mais uma aposta certeira da Xiaomi. Esta box com Android TV conquistou o mercado e mostrou que estes equipamentos podem ser muito interessantes e simples de usar em qualquer televisão, que rapidamente ganha novas funcionalidades.

Esta oferta da Xiaomi acabou por parar no tempo no que toca às atualizações. Nunca foi percebida a razão, mas agora este cenário parece ter mudado. A Mi Box está já a receber o Android 9 Pie e dá assim um passo importante para estar atualizada.

Android 9 chegou à Mi Box 3

A Xiaomi resolveu atualizar a sua Mi Box 3 há algum tempo. Iniciou este processo em agosto deste ano, numa versão de testes limitada a um conjunto reduzido de utilizadores. Esta versão beta esteve a ser avaliada e corrigida para que ficasse perfeita.

Agora, e quase 2 meses depois, a Xiaomi resolveu tornar pública esta versão de atualização. É uma disponibilização global e que dará o Android TV 9 a esta box, com muitas novidades que podem ser aproveitadas de imediato pelos utilizadores.

Muitas novidades da nova versão da Xiaomi

Com 650 MB, a build 2604 criada para a Mi Box 3 tem presente as correções de segurança de julho do Android. Para além disso, reúne ainda algumas melhorias estéticas e funcionais. Há um novo menu de energia que pode ser acedido com o botão de ligar.

Também a interface do controlo de volume foi melhorada e é agora menos intrusiva. Esta versão do Android TV conta também com a app da Amazon Prime pré-instalada. Há também uma nova zona de recomendações da Mi Box e um novo atalho para a Play Store.

Disponível já para esta box que agrada a tantos utilizadores

Do que foi já revelado, esta atualização estará já disponível para todos os utilizadores da Mi Box 3 da Xiaomi. Será apresentada para instalação, mas caso necessitem, podem descarregar a imagem de instalação deste link.

Esta é uma excelente notícia para quem tem uma box destas. As esperanças de atualizações eram já quase nulas, dado o tempo que passou desde o seu lançamento. A Xiaomi conseguiu assim avançar e trazer finalmente o Android 9 Pie para a sua Mi Box 3.