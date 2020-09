Ontem foi um dia de muitas novidades para os lados da Google e para os seus equipamentos.. Para além dos seus novos smartphones e do seu hardware, houve ainda algumas novidades no campo das suas apps.

Em especial o Google Photos recebeu uma nova interface, mais simples de usar e ainda mais intuitiva. Esta mostra que a Google continua a inovar e a procurar o que melhor pode dar aos utilizadores, neste caso para editar imagens diretamente no smartphone.

Uma nova interface do Google Photos

A procura da Google pela interface perfeita parece não ter fim. A gigante das pesquisas está constantemente em testes e avaliar alterações para as suas apps, procurando garantir que as tornam mais acessíveis e mais simples de usar pelos utilizadores.

Foi isso que a marca parece ter tentado agora, com a mudança que realizou no Photos. Esta não é uma alteração global e foca-se numa das suas partes mais importantes. Falamos da edição das imagens presentes e armazenadas no smartphone.

Mudanças ao editar imagens nesta app

A mudança é imediatamente visível assim que os utilizadores acederem a esta área de edição de imagens. As opções que antes eram apenas acessíveis em botões, passam agora a poder ser navegadas de forma mais simples, com um simples deslizar.

Logo na primeira área o utilizador recebe a ajuda da Google para melhorar a imagem, no campo das cores. Aqui surgem 3 opções que resultam da análise da imagem pela Google e que devem ser do agrado do utilizador. Só precisa mesmo de escolher a que mais lhe agrada.

Utilizadores já podem usar a novidade nos smartphones

Todas as restantes opções conhecidas e já muito usadas, continuam a estar disponíveis no Google Photos. Basta deslizar pela lista e o acesso é garantido. Dentro de cada uma existem secções que podem alterar e assim adaptar a imagem ao pretendido.

Há ainda uma novidade aqui, que parece reservada aos Pixel. A gigante das pesquisas deu ao Photos o Portrait Light, que permite aos utilizadores controlarem a luz de cada fotografia, melhorando-a recorrendo à sua IA. Estas novidades do Google Photos já estão a ser oferecidas aos utilizadores ainda que de forma faseada.