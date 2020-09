2 dias em teletrabalho e 3 no escritório! É isto que os portugueses querem?

A pandemia por COVID-19 ainda não acabou e parece estar longe a solução. No entanto, as sociedades têm aprendido e têm vindo a adaptar-se em algumas áreas. De acordo com os resultados de um inquérito realizado pela Hays, grupo líder em recrutamento de profissionais qualificados, o cenário ideal para os profissionais portugueses seria 2 dias de trabalho remoto e 3 dias de trabalho presencial.

Conheçam todos os resultados do inquérito.

De acordo com o estudo recente, a maioria dos profissionais parece estar dividido entre 2 ou 3 dias de trabalho remoto por semana, e 19% indicam mesmo que gostariam de trabalhar apenas 1 dia por semana no escritório ou local de trabalho. No global, a inclinação natural da maioria dos inquiridos parece apontar para uma maior preferência por trabalho remoto do que trabalho presencial.

Cerca de 79% dos profissionais inquiridos indicam que tiveram possibilidade de estar em teletrabalho durante o período de quarentena. Destes, 46% consideram que a sua produtividade se manteve, e 39% indicam mesmo que melhorou. 50% indicam que a qualidade da sua vida familiar melhorou – trata-se do fator onde existe maior consenso em termos de uma melhoria efetiva

Apenas 21% consideram que o seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional se manteve, sendo que 32% indicam que piorou e 46% indicam que melhorou. O mesmo acontece com a saúde mental, que para 30% dos inquiridos piorou, e para 25% melhorou.

Ainda de acordo com os profissionais inquiridos, 41% estão atualmente a trabalhar a partir de casa, 32% estão a dividir o seu horário de trabalho entre trabalho remoto e presencial e 27% estão de regresso ao local de trabalho a tempo inteiro, sem trabalho remoto.

Leia também…