Xbox Series X: 20% do SSD está reservado para o sistema e apenas 800 GB são para jogos

A Xbox Series X da Microsoft é uma das consolas mais aguardadas pelos gamers, e a espera está quase a terminar. A consola chegará ao mercado a 10 de novembro por 499 dólares.

Mas apesar de trazer 1 TB de capacidade no seu SSD ultra rápido, tudo indica que apenas 80% desse armazenamento será para os jogos. Por sua vez, os restantes 20% estão reservados para o sistema da Xbox Series X.

Uma vez que os jogos eletrónicos estão cada vez mais robustos e otimizados, acabam também por se tornar mais pesados e, por conseguinte, exigem mais espaço. Neste sentido é importante que os equipamentos estejam preparados e ofereçam as condições necessárias para a melhor experiência de jogo possível.

Xbox Series X reserva 20% do SSD para o sistema

A próxima consola da Microsoft será a Xbox Series X, que vem acompanhada pela Series S, e vai ser lançada a 1o de novembro por 499 dólares. A Xbox Series X vai trazer incorporado um SSD de 1 TB de capacidade, mas tudo indica que uma parte significativa já está reservada.

De acordo com o IGN, a consola da próxima geração da Microsoft vai usar 20% do espaço do SSD para o funcionamento do sistema. Desta forma, os restantes 80% serão disponibilizados para os jogos. Feitas as contas, isso significa que o utilizador apenas poderá usar cerca de 800 GB do SSD para os títulos. Para ser mais exata, são 802 GB que ficam disponíveis do total de 1 TB.

O site teve oportunidade de fazer um hands-on à consola e ressalva ainda que, mesmo que o jogador adquira um armazenamento extra, vai continuar a ter que reservar pelo menos 80 GB dessa capacidade para os ficheiros do sistema da Series X. A Microsoft já anunciou também o seu cartão de memória de 1 TB para a Xbox, que custará 250 euros.

Outra alternativa será a aquisição de um HDD externo com uma capacidade maior. E pelo mesmo valor do cartão de memória acima referido, o utilizador poderá conseguir cerca de 4 GB a mais. A única desvantagem é que não poderá iniciar os jogos diretamente deste disco externo.

