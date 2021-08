O WhatsApp tem tentado trazer novidades e melhorias para o seu serviço de mensagens. Estas têm-se acumulado e tornado a proposta do Facebook ainda mais aliciante para os utilizadores, que assim tiram mais deste serviço.

A mais recente foi agora anunciada, durante o evento da Samsung, e abre a porta a que qualquer um possa mudar de telefone e até de sistema operativo. Falamos da possibilidade de transferir o histórico de mensagens do WhatsApp entre o iOS e o Android.

Mesmo com um sistema de backup eficiente, o WhatsApp sempre esteve limitado no que toca à migração de contras entre sistemas operativos móveis. No Android esse é um processo que pode ser feito, sendo até simples, mas não para o iOS.

Assim, a novidade apresentada no Galaxy Unpacked vem mudar muito neste serviço. O que foi revelado revela que em breve será possível a qualquer utilizador do iOS mudar para o Android e levar com ele as suas mensagens do WhatsApp.

Apesar de ser dedicado aos 2 sistemas móveis suportados, esta novidade do WhatsApp irá chegar primeiro ao Android e aos smartphones da Samsung. Requer apenas que estes smartphones estejam a correr o Android 10 ou posterior.

A forma de fazer esta migração requer apenas um cabo USB-C e Lightning, para fazer a ligação entre o Android e o iOS. De seguida, e sem recorrer à Internet, os dados vão ser transferidos entre os equipamentos, conforme esperado pelos utilizadores.

Segundo revelou o WhatsApp, a implementação desta funcionalidade não foi simples. Como as mensagens são cifradas ponto a ponto e armazenadas no smartphone, migrar exige trabalho adicional do WhatsApp, programadores dos sistemas operativos e fabricantes. Foi necessário garantir um esforço de colaboração para conseguir a transferência.

A novidade vai chegar nas próximas semanas, sendo mais tarde alargada a outros smartphones e outros sistemas. Não existem datas programadas, mas há a certeza de que em breve todos vão poder transferir o histórico de mensagens do WhatsApp entre o iOS e o Android e ao contrário.