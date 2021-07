WhatsApp: passar histórico do iOS para Android está a chegar pela mão da Google?

A transferência de histórico do WhatsApp entre sistemas operativos Android e iOS não é impossível. Existe software de terceiros que o permite fazer com eficácia, no entanto, não existe até ao momento uma forma de o fazer nativamente. Não é a primeira vez que surgem indícios de que a empresa do Facebook está a preparar novidades nesse sentido, mas agora essa parece ser uma realidade cada vez mais próxima.

Mas o que estará a ser preparado e qual será o papel da Google?

Ao trocar de dispositivo com o mesmo sistema operativo, facilmente é possível levar com ele todo o histórico do WhatsApp. No entanto, se a troca for feita entre sistemas operativos, o processo poderá exigir mais esforço por parte do utilizador. Para que tal aconteça, é exigida a utilização de software de terceiros e, nalguns casos, o processo tem mesmo que passar por um PC para ajudar na transferência.

Para facilitar todo o processo, desde maio que se fala que o WhatsApp deverá ter uma opção que permita isso mesmo. No caso, seja do Android para o iOS e vice-versa.

Estes primeiros indícios foram partilhados pelo site WABetaInfo que não falha nesta partilha de informações. Agora foi o site XDA Developers que trouxe mais algumas novidades.

Switch to Android – A solução da Google para transferir histórico do WhatsApp

O que é agora revelado é um serviço, aparentemente desenvolvido pela Google chamado de “Switch to Android”, criado para iOS. Essa app, pelo que revelam as imagens, permitirá partilhar diretamente o histórico do WhatsApp do iOS, para um dispositivo Android. Aparentemente, parece ser algo semelhante à app Migrar para iOS, da Apple, disponível na Play Store.

O código da app da Google sugere que ela se pode integrar com a ferramenta de transferência inédita do WhatsApp, de acordo com o XDA Developers. Ou seja, deverá haver uma integração entre o serviço nativo que o WhatsApp está a desenvolver e o serviço de transferência de dados criado pela Google para o iOS. Desta forma, o utilizador, de uma só vez, deverá ser capaz de executar todo o processo de transferência de dados do iOS para um dispositivo Android.