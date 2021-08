Como é normal, e de forma periódica, a Mozilla está a dar aos utilizadores mais uma atualização do Firefox. Esta promete trazer mudanças importantes e que melhoram a segurança deste browser, ao mesmo tempo que traz ainda mais segurança aos seus utilizadores.

Desta vez a nova versão estará já ser instalada, sem que o utilizador saiba, trazendo esta nova versão para o computador mais rapidamente. Conheça assim o que esta nova versão deste browser da Mozilla está a trazer.

O ritmo a que o Firefox traz novidades para o utilizador é muito elevado. A cada nova versão surgem melhorias e correções, associadas a novas funcionalidades, que os utilizadores apreciam. Isso voltou a acontecer com o Firefox 91, agora lançado.

A primeira novidade desta versão do browser da Mozilla é a utilização por omissão do HTTPS. Isto significa que sempre que tentarem aceder a um site, este será primeiro tentado com o acesso seguro. Se não existir, então segue o normal.

No caso do Windows, e para quem usa contas Microsoft, poderá usá-las para configurar a sincronização de dados do browser. Tudo será transparente para o utilizador, que deve apenas escolher a conta que pretende usar neste processo do browser.

Para melhorar a forma como o Firefox armazena os dados dos utilizadores, houve mudanças na Total Cookie Protection. Este dá ao utilizador uma visão melhor dos que sites armazenam localmente dados dos utilizadores, ao mesmo tempo que torna mais simples eliminar cookies, prevenindo a fuga de dados anónimos.

Claro que associado está também a normal correção de falhas e de problemas reportados para que seja ainda melhor. No campo do desempenho, a Mozilla revela que o Firefox 91 está rápido, cerca de 10%, na apresentação de elementos da interface.

Uma vez que o Firefox já se atualiza sozinho, os utilizadores já devem encontrar esta nova versão pronta a ser aplicada. São importantes as mudanças que traz e que renovam este browser mais uma ves.