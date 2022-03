Poder reagir a mensagens com um emoji é algo que todos quantos andam pelos vários serviços de conversação valorizam. A empresa Meta com o seu serviço Messenger saberá melhor que ninguém da importância de tal recurso, ainda que tarde em chegar ao WhatsApp também propriedade sua.

No entanto, depois de muitas provas de que algo do género estaria a ser criado, eis que alguns utilizadores beta já têm o recurso disponível. Isto indica que, em breve, estará acessível a todos.

O WhatsApp é um dos serviços de mensagens mais utilizados em todo o mundo e vemos nele evoluções constantes. No entanto, a verdade é que as novidades tendem a surgir de forma mais lenta quanto comparado com alguns dos seus principais concorrentes, como é o caso do Telegram.

Aliás, vemos nele algumas limitações importantes. Por exemplo, o facto de não suportar ainda multidispositivos, tem muitas limitações em termos de backup, e a própria passagem entre sistemas operativos (ou até entre diferentes dispositivo), mantendo o histórico, poderá ser uma dor de cabeça.

As reações estão a chegar ao WhatsApp (finalmente!)

As reações às mensagens é outro dos recursos que já vemos pela maioria dos serviços, mas que o WhatsApp continua sem oferecer. A verdade é que existiam já vários indícios de que tal estaria para breve, tendo finalmente começado a chegar aos utilizadores integrados no programa beta.

No mês passado, o WABetaInfo partilhou novos detalhes sobre o recurso WhatsApp Message Reactions. Na altura, o recurso ainda estava em desenvolvimento e indisponível para qualquer utilizador. Contudo, agora já existem utilizadores beta selecionados que estão a receber a funcionalidade. Dentro de alguns dias, deverá chegar então em forma de atualização para todos desta versão, até, finalmente estar pronta para ser distribuída por todos.

No lote de reações temos o like, o coração, o riso, surpreendido, triste e o obrigado. Para já, não parece haver espaço para adicionar outros emojis ou trocar os que aparecem. De notar que o recurso deverá chegar ao Android e ao iOS em simultâneo.