Os grupos do WhatsApp podem ter tanto de úteis quanto de irritantes. Hoje em dia são criados grupos por tudo e por nada e por vezes somos adicionados nalguns onde se debatem temas que não nos interessam, mas pode parece mal sairmos. Uma solução passa por desativar as notificações, mas a plataforma poderá ter em breve uma solução melhor.

As notícias indicam que em breve poderemos abandonar grupos do WhatsApp sem que ninguém dê por isso.

Uma saída à francesa dos grupos de WhatsApp

Grupos onde se trabalha, onde se partilham fotos com a família, onde se conversa com os amigos, são bem-vindos do WhatsApp. Mas depois há os outros que foram criados para combinar um jantar, aquele que foi criado para partilhar vídeos engraçados ou estranhos, os grupos onde há sempre alguém a desejar bom dia e mais ninguém responde... em resumo, aqueles de onde só queria sair, mas para que não pareça mal, continua por lá.

De acordo com o WABetaInfo, o WhatsApp está trabalhar num próximo recurso que poderá ser a solução para evitar confrontos embaraçosos, permitindo que saia de grupos sem que haja uma notificação que todos possam ver.

Não será uma saída totalmente às "escondidas", mas será algo bem mais discreto do que acontece atualmente. Aparentemente, os administradores do grupo serão ainda notificados, mas todos os outros não saberão.

Na verdade, esta era opção já falada desde abril, mas agora há uma imagem que comprova que realmente está a ser explorada (ver acima). Este recurso está a ser explorado para versão Web e Mobile, tal como indica a fonte.

Não deixe que o coloquem em todos os grupos

Antes de fazer parte de todos os grupos, saiba que pode limitar a sua entrada. Nas definições da aplicação, em definições de Privacidade, deverá aceder a Conta e aí escolher quem é que o pode adicionar a grupos, se "todos", apenas os "meus contactos" ou "meus contactos, exceto" e definir quem é que não o pode mesmo fazer.