Jogabilidade de Gotham Knights revelada

A Warner Bros. Games e a DC revelaram recentemente um pouco da jogabilidade oficial de Nightwing e Red Hood em Gotham Knights, o próximo RPG de ação baseado no rico universo de Batman.

Venham ver como vai ser, vestir a pele de Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin.

Gotham Knights, que se encontra em desenvolvimento pela Warner Bros. Games Montréal é a próxima abordagem em videojogo, ao rico e fantástico universo Batman.

Trata-se de um RPG de ação e aventura, cuja ação num mundo aberto à exploração e que apresenta uma jogabilidade na terceira pessoa.

Na semana passada, a Warner Bros. Games e a DC revelaram um pouco mais como vai ser jogar na pele dos heróis Nightwing e Red Hood no jogo, Gotham Knights.

Com narração pelo Diretor do Jogo Geoff Ellenor, este vídeo apresenta uma visão estendida de ambos os personagens jogáveis, à medida que trazem justiça aos elementos criminosos de Gotham City e enquanto investigam pistas sobre o misterioso Court of Owls.

Nesta demonstração de jogabilidade, podemos assistir a um pouco mais de cada personagem, desde o seu estilo de luta particular até às habilidades que dispõe para explorar a cidade que se apresenta num formato de mundo aberto à exploração. Podem-se ver, por exemplo, o planador aéreo exclusivo de Nightwing, as habilidades das armas de fogo gémeas do Red Hood ou a sua poderosa capacidade de salto.

Após Bruce Wayne ser declarado morto após uma armadilha da The Court of Owls, serão os amigos de Batman a defender Gotham de novo ataque. Robin, Batgirl, Nightwing e Red Hood foram convocados por Batman para salvar a cidade.

Gotham Knights apresenta a Família Batman enquanto os jogadores assumem os papéis de Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin, uma nova guarda de super-heróis treinados da DC que têm que se erguer como os protetores de Gotham City após a morte de Batman. Desde a resolução de mistérios que ligam os capítulos mais sombrios da história da cidade até a derrota de vilões notórios em confrontos épicos, os jogadores irão enfrentar uma série de desafios à medida que evoluem para sua própria versão do Cavaleiro das Trevas.

Gotham Knights será lançado a 25 de outubro de 2022 para PlayStation 5, Xbox Series X e PC (não estará disponível para PlayStation 4 ou Xbox One).

Entretanto, e para quem se quiser adiantando, Gotham Knights já está disponível para reserva em todas as plataformas de lançamento através da PlayStation Store, Microsoft Store, Steam e Epic Games Store. Os jogadores podem reservar:

Gotham Knights Standard Edition.

Gotham Knights Deluxe Edition, incluindo o jogo base e o conteúdo descarregável (DLC) Visionary Pack que contém equipamentos e cosméticos exclusivos, as skins de personagens Beyond Suitstyle, inspiradas na série animada Batman Beyond e mais.

Gotham Knights Collector’s Edition, que inclui a Deluxe Edition, um pin colecionável de realidade aumentada, um media book de 16 páginas, um mapa exclusivo de Gotham City, um diorama com estátua dos quatro personagens e mais.

Adicionalmente, as reservas irão receber no lançamento a skin 233 Kustom Batcycle, baseada na primeira aparição deste veículo na DC’s Detective Comics #233. Para mais informações sobre como reservar Gotham Knights, visitem GothamKnightsGame.com.