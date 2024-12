Última atualização dos Pixel traz problemas que bloqueiam o som no Android Auto

A Google tem apostado forte nas atualizações dos Pixel, com novidades constantes. Estas procuram tornar o Android ainda melhor nestes smartphones e preparam o caminho para a sua passagem para outros smartphones. A mais recente, lançada há poucos dias, trouxe algo que não se esperava. Falamos de problemas com o som no Android Auto.

O Pixel Drop de dezembro para dispositivos Google Pixel foi lançada na semana passada com a atualização QPR1 do Android 15. Como se viu, foram muitas as novidades para quem tem estes smartphones da Google, tornando o sistema mais rico e muito mais simples de usar.

Esta atualização era esperada e foi um marco no Android, mostrando como a Google aposta nos seus smartphones. Infelizmente, e como se pode ver agora, para alguns utilizadores esta nova versão está a causar problemas com o Android Auto, em especial no campo do áudio.

No caso desta mais recente atualização, alguns proprietários dos Google Pixel descobriram que o Android Auto já não reproduz áudio quando ligado aos seus carros. Um tópico nos fóruns da Google mostra utilizadores com dispositivos das séries Pixel 9, Pixel 8 e Pixel 6 afetados pelo mesmo problema.

Em concreto, o áudio das aplicações de música e podcast não está a ser transmitido para o carro. Os utilizadores afetados mencionam amplamente a utilização de uma ligação USB e relatam o problema em várias aplicações, incluindo Spotify, Pocket Casts e Tune In. Os relatos fora deste tópico são escassos, pelo que este parece ser um problema relativamente limitado.

Também pode ser intermitente, uma vez que um dos utilizadores afetados mencionou que o áudio começou a funcionar novamente cerca de um dia depois. Embora a Google não tenha respondido aos afetados, uma atualização de correção de bugs provavelmente corrigirá o problema.

Assim, o problema poderá ser resolvido de forma breve e rápida, dependendo apenas da Google. Esta é uma falha que não se esperava e que está a trazer problemas para os utilizadores, que assim ficam com uma falha que pode tornar o Android Auto inutilizado, pelo menos até que este problema seja resolvido.