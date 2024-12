Japão: cientistas desenvolvem tecnologia para transformar luz solar e água em hidrogénio

Pode ser uma resposta importante para o esforço da transição energética que o mundo vai empreendendo. Uma equipa de cientistas japoneses criou um processo de fotossíntese artificial que, basicamente, cria hidrogénio através de combinação de luz solar e água.

Japão continua a apostar forte no hidrogénio

O Japão deu um passo significativo na busca por alternativas energéticas mais limpas, com uma equipa de cientistas a anunciar o desenvolvimento de uma tecnologia inovadora capaz de transformar luz solar e água em combustível de hidrogénio.

Esta tecnologia baseia-se num processo chamado fotossíntese artificial, inspirado na forma como as plantas convertem luz solar em energia química. A equipa desenvolveu materiais fotocatalíticos altamente eficientes que, quando expostos à luz solar, conseguem dividir moléculas de água (H₂O) em hidrogénio (H₂) e oxigénio (O₂).

Os materiais fotocatalíticos desempenham um papel essencial neste processo, uma vez que estes materiais absorvem a luz solar e utilizam a energia daí proveniente para catalisar a reação química que separa os átomos de hidrogénio e oxigénio presentes na água.

Este avanço resolve um dos maiores desafios na produção de hidrogénio: a necessidade de uma fonte de energia limpa para alimentar o processo de eletrólise.

Ao utilizar diretamente a luz solar, esta nova tecnologia elimina a dependência de fontes de energia convencionais, tornando a produção de hidrogénio significativamente mais sustentável.

A importância do hidrogénio

O hidrogénio é amplamente considerado uma das soluções mais promissoras para a transição energética global. É um combustível altamente versátil, que pode ser utilizado em múltiplos setores, desde o transporte até à indústria pesada. Além disso, não emite dióxido de carbono, o que o torna uma alternativa atraente aos combustíveis fósseis.

Mas a produção de hidrogénio limpo tem encontrado um obstáculo significativo. Atualmente, grande parte é produzido através do gás natural, um processo que liberta grandes quantidades de CO₂. Assim, a tecnologia desenvolvida pelos cientistas japoneses oferece uma solução para este problema, ao utilizar recursos abundantes e renováveis (luz solar e água) para gerar hidrogénio de forma limpa e sustentável.

Desafios e próximos passos

Apesar do potencial revolucionário desta tecnologia, ainda existem desafios a superar. A eficiência do processo de fotossíntese artificial precisa de ser melhorado para competir com outras formas de produção de energia.

Além disso, será necessário investir em infraestruturas para armazenamento e distribuição de hidrogénio, bem como em políticas governamentais que incentivem a sua adoção.

O Japão, no entanto, está bem posicionado para liderar este esforço. O país já investiu fortemente na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao hidrogénio, incluindo a construção de estações de abastecimento de hidrogénio e a produção de veículos movidos a célula de combustível.

Esta inovação demonstra o poder da ciência e da tecnologia na construção de um futuro mais sustentável. Se bem-sucedida, poderá revolucionar a forma como produzimos e consumimos energia, colocando o hidrogénio no centro da transição energética global.