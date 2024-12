Pixel Drop de dezembro: todas as novas funcionalidades para o seu smartphone Pixel

A Google acaba de lançar o Pixel Drop de dezembro, trazendo uma série de atualizações que prometem tornar os dispositivos Pixel ainda mais inteligentes, funcionais e conectados. Os utilizadores podem esperar melhorias significativas no Gemini, na câmara, nas ferramentas de organização e nos recursos de segurança.

O assistente Gemini, por exemplo, oferece agora respostas mais personalizadas com base na informação guardada pelo utilizador, adaptando-se aos seus interesses. Além disso, a integração com apps populares como o Spotify, Maps e dispositivos inteligentes foi alargada, e o suporte a novos idiomas garante uma maior acessibilidade global.

As chamadas telefónicas também receberam especial atenção com o Gemini Nano, que filtra as chamadas desconhecidas e fornece transcrições em tempo real. Partilhar fotografias e vídeos em apps como o Instagram e o Snapchat tornou-se mais simples, e agora é possível até criar stickers diretamente no Gboard.

A organização é também um ponto forte do Pixel Drop de dezembro. A app Capturas de Ecrã foi atualizada com filtros de pesquisa e sugestões de ações úteis, como criar convites ou adicionar bilhetes à carteira digital. Recursos como legendas expressivas e redução de ruído nas gravações garantem maior clareza e emoção ao consumir media.

No que toca à segurança, o Pixel Drop traz novidades como a autenticação facial ou por impressão digital para maior segurança em viagem, e o Pixel Watch 2 permite agora visualizar as notificações da Nest Cam diretamente no pulso. A funcionalidade de Deteção de Perda de Pulsação, por sua vez, chega a Portugal e à Alemanha, oferecendo um suporte vital em caso de emergência.

A experiência de utilização foi também melhorada com funcionalidades como o modo Vista Simples e a Partilha Rápida, que facilitam a navegação e a interação com o dispositivo. No histórico de músicas de "A Tocar", é agora possível explorar álbuns e descobrir novos artistas.

O Pixel Drop de dezembro já está a ser lançado para os dispositivos Pixel compatíveis. Pode ser encontrado nas atualizações e explorado para aproveitar todas estas novidades.