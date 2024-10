É hora de acabar com os cabos para aceder aos ficheiros do Android no Windows

A Microsoft tem procurado unir o Windows ao Android, dando-lhe acesso privilegiado dentro do seu sistema. As funcionalidades têm aumentado e agora surge mais uma, que permitirá o acesso aos ficheiros do Android diretamente, sem necessitar de qualquer cabo.

De acordo com as informações mais recentes, a Microsoft está a trabalhar numa nova funcionalidade que dará acesso sem fios aos ficheiros do smartphone Android. Com a nova capacidade que o Windows está a receber, este deixará de necessitar de cabos quando quiser aceder aos ficheiros do smartphone num computador.

Os utilizadores do ecossistema Apple utilizam um recurso semelhante há anos. Neste, o iPhone está constantemente a sincronizar-se com o Mac. O computador ligado à mesma rede Wi-Fi e iCloud pode controlar o telefone. Ao contrário da Apple, esta funcionalidade, que virá com futuras atualizações do Windows, permite o acesso a todos os ficheiros de um telefone Android.

O utilizador poderá controlar os seus ficheiros como se ligasse o seu dispositivo Android a um computador através de um cabo. Este método é alegadamente mais rápido do que um cabo. Segundo os testes realizados, a velocidade de transferência de ficheiros entre o smartphone e o computador foi medida em aproximadamente 1,2 GBPS (150 MB/s) por segundo.

Do que foi revelado, esta funcionalidade estará disponível também no Windows 10, cujo suporte terminará em 2025. Para usar esta funcionalidade quando estiver disponível, o utilizador precisará primeiro de instalar a aplicação Microsoft Phone Link no seu Windows 10 ou Windows 11 e também no smartphone Android, para estabelecer a ligação entre o telefone e o PC.

Se a aplicação Phone Link não estiver disponível no computador do utilizador, pode ser facilmente descarregada da Microsoft Store. Em seguida, deve ser validado que todo o acesso à aplicação Phone Connection no Android é garantido. Os ficheiros do telefone aparecerão automaticamente no computador.

O smartphone visto nos testes é um Xiaomi Redmi 9, com o código de modelo M2004J19C. Como o recurso está atualmente disponível de forma aleatória, não se sabe quando estará disponível para todos. No entanto, fazendo o que é descrito acima, os utilizadores podem começar a usar esta funcionalidade apenas atualizando a app Phone Connection quando chegar a altura.