Presentes para um Natal mais tecnológico: Huawei deixa três sugestões de smartwatch

Com as luzes características desta época a chegar às ruas e o espírito natalício a contagiar o ambiente, a procura pelo presente perfeito para alguém especial torna-se numa verdadeira missão. Ainda com algumas semanas pela frente, a Huawei apresenta uma seleção de smartwatches premium, que se destacam pela sua faceta elegante – que lembra a relojoaria tradicional –, mas que simultaneamente tiram partido de inúmeras funcionalidades avançadas que facilitam o dia a dia de qualquer utilizador.

Este ano, as meias e as camisolas ficam para trás, dando oportunidade à tecnologia elegante e funcional. Com uma variedade de estilos para todos os gostos, estes dispositivos têm muito mais para oferecer além (da indicação) de horas.

A Huawei Watch GT 5 Series, a Watch 4 Series e o Watch Ultimate são as sugestões da marca para tornar este Natal mais tecnológico e na vanguarda da moda, surpreendendo quem privilegia estilo e conectividade.

Desde uma monitorização abrangente de diversos indicadores de saúde e bem-estar (como a monitorização do sono ou até mesmo o acompanhamento personalizado durante o treino), até à possibilidade de realizar chamadas e receber notificações sem usar o smartphone, os smartwatches tornaram-se o acessório essencial para o utilizador moderno.

Nesta época marcada pelo fortalecimento dos laços e do espírito de partilha, a Huawei sugere oferecer sofisticação, qualidade e funcionalidade, que se adapta facilmente às necessidades e rotina de cada utilizador.

Huawei Watch GT 5 Series: acessório de moda conectado ao mundo

Elegante, versátil e sofisticada, a série Huawei Watch GT 5 está disponível em 11 versões distintas. Caracteriza-se pelo design inspirado na relojoaria tradicional, complementado pelos materiais topo de gama, que lhe conferem maior resistência e durabilidade.

Para incentivar os utilizadores a manterem um estilo de vida saudável nesta época festiva, a série Huawei Watch GT 5 apresenta uma monitorização abrangente dos parâmetros de saúde e bem-estar, como gestão do sono, stress, ciclo menstrual, anéis de atividade e a aplicação Stay Fit.

Possui ainda mais de 100 modos de treino e funcionalidades de desporto de nível profissional. Para os amantes de golfe ou de corridas em trail a Huawei tem a versão Pro. Além disso, incorpora uma bateria de longa duração, que assegura até 14 dias de autonomia nos modelos de 46mm e até sete dias nos modelos de 41mm e 42mm, e é compatível com Android e iOS.

PVRP: A partir de 249,00 € Oferta: Bracelete + Huawei FreeBuds 5i Leia mais sobre os smartwatches aqui.

Huawei Watch 4 Series: tecnologia premium para explorar novos horizontes

Inspirada no espaço, a Huawei Watch 4 Series está disponível em três versões – preto, castanho e titânio –, que se destacam pelo design futurista e materiais de alta qualidade, adaptando-se a diferentes estilos e garantindo sempre a praticidade.

Para aqueles que têm uma vida mais ativa, conta com várias funcionalidades inteligentes, desde a monitorização abrangente dos parâmetros de saúde e bem-estar à utilização de cartões eSIM para chamadas e mensagens que não dependam da ligação a um smartphone.

A Huawei Watch 4 Series dispõe de uma autonomia de bateria de até quatro dias e meio com o Modo Standard e até 21 dias com o Modo de Autonomia Ultra-Longa. Como todos os wearables da marca, é compatível com Android e iOS.

PVRP: 549,00 € Oferta: Huawei FreeBuds 5i

Huawei Watch Ultimate: o companheiro ideal para aventuras

Pensado para os aventureiros mais sofisticados, o Huawei Watch Ultimate foi concebido com um design robusto, mas elegante, e com materiais de qualidade superior, como a caixa de metal líquido à base de zircónio e o vidro de safira, que lhe conferem uma maior durabilidade e um toque requintado.

Apresenta três versões para diferentes estilos e personalidades: preto, para explorar a natureza sem limites; azul, para uma experiência subaquática sem precedentes; e verde, para brilhar nos campos de golfe.

Com uma autonomia de até 14 dias e compatibilidade com Android e iOS, o Huawei WATCH Ultimate é um companheiro para todas as horas, graças aos diferentes modos de desporto, incluindo uma funcionalidade avançada ligada ao golfe que vai agradar aos mais entusiastas deste desporto, sem esquecer a análise abrangente e precisa dos indicadores de saúde e bem-estar.