Apesar de não ser complicado trocar de smartphone Android, este nem sempre é um processo simples ou completo. Há sempre dados que ficam por passar e que nem manualmente podem ser copiados. Para resolver este problema, a Xiaomi, vivo e OPPO trazem agora uma solução.

Será mais simples trocar de smartphone

Quem já teve de trocar de smartphone sabe bem da dor de cabeça que pode ter. Se entre equipamentos da mesma marca pode haver ferramentas que ajudam neste processo, se trocar de fabricante então é certo que muitos dados vão acabar por serem perdidos.

Querendo simplificar este ponto e dar aos utilizadores alguma ajuda, a Xiaomi, a vivo e a OPPO resolveram agora unir-se. Para isso passaram a ter suporte para a migração de dados entre dispositivos, mesmo que sejam transferidos de um dispositivo de outra marca.

Para oferecer aos utilizadores uma melhor experiência de substituição, a Xiaomi chegou a uma cooperação com a vivo e a OPPO. Além dos dados do sistema, como fotos e contatos, a Xiaomi adicionou recentemente o suporte para migrar dados de apps de terceiros de telefones vivo e OPPO, para que não precise preocupar-se com os seus registos de conversa ao trocar de telefone!

Xiaomi, vivo e OPPO trazem a solução ideal

Isto garante que a MIUI da Xiaomi, o ColorOS da Oppo e o OriginOS da Vivo agora suportam a migração de dados do smartphone. Isto aplica-se também a apps de terceiros para qualquer novo smartphone. Isso deverá acontecer de forma transparente e sem perda de qualquer informação.

Se na maioria dos casos já havia suporte com recurso aos serviços da Google à sua cloud, a grande diferença está no que trazem como extra a este processo. O mais importante mesmo é a passagem dos dados das apps de terceiros sem recorrer a qualquer serviço ou ferramentas externas.

Solução urgente para o ecossistema Android

Por agora, e do que foi publicado pela Xiaomi, vivo e OPPO, esta deverá ser uma novidade que ficará limitada ao mercado chinês. Espera-se, no entanto, que em breve seja alargado a mais mercados e atinja até as versões globais destes sistemas baseados no Android.

Esta é uma novidade interessante e que muitas outras marcas deveriam seguir. A própria Google deveria encontrar uma forma mais transparente e simples de permitir a migração completa de todos os dados entre smartphones Android.