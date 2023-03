O ChatGPT não se limita já a ser um serviço na Internet e integra-se já com muito software, como a Opera mostrou agora. Este browser seguiu o que muitos já estão a abordar e trouxe já a IA para os utilizadores interagirem com a informação que encontram ja Internet.

A IA também já chegou ao Opera

A OpenAI criou o ChatGPT para mostrar as capacidades da sua IA pode oferecer. A sua face mais visível é a sua interface disponível na Internet, mas há muitas mais formas de comunicar com este serviço. A sua API é outro dos pontos de comunicação, que começa a ser cada vez mais usado.

A Opera resolveu dar ao seu browser ainda mais capacidades e por isso trouxe o ChatGPT para esta proposta para navegar na Internet. A somar a esta IA, a empresa resolveu dar ainda mais propostas e adicionou também outro nome conhecido, o ChatSonic.

ChatGPT e ChatSonic são as propostas

Focando-se sempre no texto selecionado nas páginas visitadas, os utilizadores do Opera podem iniciar conversas rapidamente com serviços de IA para encurtar ou explicar artigos. Podem ainda gerar tweets ou solicitar conteúdo relevante com base nestas seleções de texto.

Mas porque a utilização que o utilizador quer poderá ser outra, o ChatGPT e o ChatSonic estão na barra lateral do browser. Bastará clicar aqui e poderá ser iniciada uma conversa com estes serviços, criando assim os seus conteúdos e as suas interações com a IA.

Novas capacidades neste browser

Por agora estas novidade está já acessível no Opera, mas na versão de desenvolvimento deste browser. Tanto o ChatGPT como o ChatSonic podem ser acedidos sem limites e de forma muito simples. Devem, antes de tudo, ser ativados e o utilizador autenticar-se com a sua conta nestes serviços.

Este é mais um excelente exemplo de como estes serviços de IA podem beneficiar as apps onde se ligam. A opção da Opera em trazer esta inteligência para o seu browser parece acertada e certamente que em breve terá muita concorrência.