Surgem novos vídeos que mostram o que a Xiaomi prepara para a MIUI 13

Prestes a receber a MIUI 13, surgem novos rumores e novas informações sobre o que esta personalização do Android que a Xiaomi criou. São pequenas mudanças no sistema, mas que fazem toda a diferença para os utilizadores.

A mais recente informação mostra 3 curtos vídeos com mudanças que a interface vai trazer e que são importantes. Isto confirma o que muitos espera e que é a chegada da MIUI 13 nos próximos dias, em princípio com outras novidades.

Não é surpresa nenhuma que a MIUI 13 vai chegar muito em breve. Esta nova interface de personalização do Android baseia-se na nova versão deste sistema e vai incorporar também todas as novidades que a Google criou para este.

Novos widgets para esta interface

O primeiro vídeo revela como vão existir mudanças nos widgets. A Google apostou forte nestes elementos e isso reflete-se agora na nova versão da interface dos smartphones da Xiaomi.

Estes vão ter agora novos tamanhos, para se ajustarem ao que os utilizadores pretendem. A lista, com se vê no vídeo, será longa e muito completa, dando ao utilizador as opções que precisa.

MIUI 13 com uma barra de atalhos

No segundo vídeo temos mais uma novidade que vem facilitar a vida aos utilizadores. Falamos de uma nova barra lateral, onde o utilizador vai ter acesso direto a algumas apps.

Como nos mostra o vídeo da MIUI 13, estas apps vão poder ser personalizadas ao gosto do utilizador. Importante é também a forma como as apps são abertas, ficando numa janela flutuante e que provavelmente permite a utilização com outras, lado a lado.

Ecrã infinito nos smartphones Xiaomi

Por fim, e no último vídeo conhecido, vemos como a Xiaomi vai alterar a interação do ecrã principal. Este recebe os ícones das apps da MIUI 13, mas vai receber uma possibilidade de ser infinito, ou pelo menos de forma aparente.

Isto vai mostrar-se durante a passagem de ecrã para ecrã, que na nova versão poderá ser infinito. Ao passar nestes ecrãs o utilizador acabará por voltar ao inicial, de forma natural e transparente.

Estas são 3 simples alterações à MIUI 13 e que vão fazer toda a diferença para os utilizadores dos smartphones Xiaomi. Ainda sem data oficial, esta nova versão é esperada para os próximo dias, com todas as novidades e melhorias esperadas.