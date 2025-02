Sistema Android de Alertas de Sismo falhou no Brasil e lançou alerta falso

O passado mostra a importância do sistema de alertas de terramotos do Android. Este dá uma ajuda importante nesses momentos e consegue transmitir essas informações de forma rápida e alargada, dependendo apenas dos smartphones. Este sistema da Google agora mostrou uma falha e alertou para um sismo que não aconteceu no Brasil.

Sistema Android de Alertas de Sismo falhou

Sendo um sistema crítico e que se tem revelado essencial, o sistema de alertas de terramotos do Android não pode falhar nem apresentar falsos positivos. Infelizmente isso aconteceu e como resultado, a Google pediu desculpa aos utilizadores de Android que receberam falsos alertas de um sismo na madrugada de sexta-feira (14).

Os alertas de um terramoto inexistente de magnitude 5,5 foram enviados aos dispositivos por volta das 2h desta manhã. Apontaram sismos nas regiões de Ubatuba e Baixada Santista do país. Num comunicado revelado pela empresa, esta afirmou que desativou o sistema de alerta no Brasil e investiga o sucedido.

A dona do Android afirmou que, por algum motivo, o sistema detetou sinais de telemóveis numa localização próxima do litoral de São Paulo. Os moradores dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro receberam alerta de um possível sismo de magnitude até 5,5. O aviso, enviado por volta das 2h da manhã, chegou através do sistema de alertas de sismo do Android.

Lançado no Brasil alerta falso de terramoto

Segundo a Google, o Sistema Android de Alertas de Sismo é um sistema complementar . Uutiliza os telemóveis Android para rapidamente estimar as vibrações dos sismos e oferecer alertas às pessoas. A empresa refere ainda que não foi concebido para substituir qualquer outro sistema de alerta oficial.

A Defesa Civil de São Paulo informou que não emitiu nenhum alerta. Não há registo de qualquer ocorrência relacionada com o possível sismo no estado. Salientou ainda que o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o órgão oficial de monitorização de sismos do estado, não registou nenhum sismo no estado de São Paulo nessa madrugada.

Já a Defesa Civil do Rio de Janeiro também confirmou que não emitiu nenhum alerta de sismo para o território. “Segundo o Centro Estadual de Monitorização e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ), não há registo de abalo sísmico no estado do Rio de Janeiro. A Defesa Civil Nacional também se pronunciou sobre o sucedido: “A Defesa Civil Nacional mantém a sua estratégia de comunicação utilizando os canais oficiais já conhecidos pela população, garantindo informação segura e fidedigna.”