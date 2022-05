Quando a Huawei foi alvo das restrições que os EUA aplicaram à empresa, acabou por perder o acesso ao Android e a todas as suas funcionalidades. Esta acabou por uma das mais importantes medidas, mas que a marca ultrapassou.

Esperava-se que a Huawei ficasse afastada de tudo o que fosse associado ao Android, mas algo curioso aconteceu. Parece uma ironia, mas o Android 13 vai usar um componente criado dentro da Huawei e que será essencial. Falamos do EROFS, o seu sistema de ficheiros para dispositivos móveis.

A Huawei sempre foi reconhecida como sendo uma das empresas que mais investia na criação de inovação novas tecnologias. O resultado prático deste investimento é o acesso a novas tecnologias e novas formas de aceder a estas novas criações que vão surgindo.

A prova disso vem agora, com uma novidade que vai incorporar o Android 13 que a Google está a desenvolver. Esta nova versão deste sistema operativo vai usar o EROFS, um sistema de ficheiros focado na velocidade e no desempenho e não na otimização do espaço.

O EROFS foi lançado pela Huawei em 2019 e integrado na EMUI 9.1, a interface de utilizador baseada em Android 9 Pie. Nessa mesma altura, este código foi adicionado ao kernel 5.4 do Linux, mas permaneceu inativo nos smartphones com Android, algo que é normal nesta plataforma.

Com a chegada do Android 12, a Google atingiu todos os requerimentos para que todos pudessem suportar o EROFS. Assim, e agora, este sistema de ficheiros será ativado por padrão no Android 13 e usado por todos.

