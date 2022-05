Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

O que será que se passa com o meu Android?

Bom dia, Tenho um Redmi Note 10 PRO, com o MIUI 12.5.2, Android 11. Não consigo fazer download ou partilhar documentos disponíveis através de APPs Android. Por exemplo, se aceder à APP do meu banco, não consigo partilhar o meu IBAN ou um comprovativo de transferência via Whatsapp, ou mesmo guardar no telemóvel diretamente. O mesmo acontece com ficheiros no gmail. Para além disso, no gmail ou via browser (Chrome), não consigo fazer upload de ficheiros como anexo. Já procurei nas configurações de segurança, e alterei até as de poupança de bateria para as APPS especificadas, mas nada funcionou. Alguma ideia de como resolver este problema? Obrigado, Pedro Valente

Resposta:

Pedro,

O que parece estar a descrever estará associado a um problema de permissões das apps e do próprio Android.

Pela descrição que apresenta dá a entender que a permissão de acesso a arquivos e media foi revogada e que poderá estar inacessível.

Veja em Definições -> Aplicações -> Permissões -> Ficheiros e multimédia o que tem definido como apps autorizadas.

Caso este esteja sem qualquer app definida, recue e em Aplicações escolha Gerir aplicações e depois selecione o WhatsApp, por exemplo. Aqui dentro veja a área Permissões das aplicações e navegue para ficheiros e multimédia. Permita o acesso e depois tente novamente aceder a ficheiros e enviar para outro contacto.

Caso funcione, deverá repetir este processo para cada app onde tinha esse problema.

[Respondido por Pedro Simões]

Este é um comportamento normal da minha pen no Windows?

Olá. Queria desde já agradecer pelas vossas respostas a outras questões que coloquei, ajudaram muito. A minha dúvida de hoje tem a ver com o nome dos ficheiros. Tinha um ficheiro no pc, coloquei na pen e depois não conseguia abrir. Tentava mudar o nome do ficheiro na pen e não me era possível. Copiei o ficheiro para o ambiente de trabalho e ai sim, ele podia ser lido. Troquei o nome do ficheiro no ambiente de trabalho ( que deu) e depois copiei para a pen e já funcionou. A minha dúvida é se há alguma forma de permitir que o ficheiro tem um grande número de caracteres ou que o "caminho do ficheiro" dentro de algumas pastas possa ser feito sem problema e se acham que devia trocar de pen dado que nesta, não me era permitido trocar o nome do ficheiro. Muito obrigado. Com os mais sinceros cumprimentos Luís Soares da Costa

Resposta:

Luís,

Parece que essa pen terá o bloqueio ativo, o que o está a impedir de fazer as alterações que pretende.

O mais simples mesmo é copiar todos os ficheiros para o seu disco do computador e fazer uma formatação de baixo nível da pen, dentro do Windows.

Pode escolher qualquer sistema de ficheiros, garantindo apenas que não é uma formatação rápida.

Após isso o problema deverá ter sido resolvido. Caso ainda se mantenha, então recomendamos mesmo que faça a troca da pen, pois poderá ter algum problema.

[Respondido por Pedro Simões]

Devo usar um powerline? E que marca devo escolher?

Boa tarde, Eu tenho o serviço meo fibra com o router fibergateway( GR241AG) no rés do chão e preciso de ter internet no primeiro andar. A casa é antiga e tem paredes de pedra, e a luz é monofásica, após alguma pesquisa julgo que a melhor solução será um powerline, mas não sei qual escolher, se da TP-Link ou Devolo. Qual é que funciona melhor com este router? Se poderem aconselhar-me agradecia. Com os melhores cumprimentos Pedro Sousa

Resposta:

Pedro,

A solução powerline é, na maioria dos casos, mais eficiente que qualquer solução wifi, porque não depende da comunicação entre dispositivos pelo ar e usa a rede elétrica como rede de suporte.

Assim, consegue facilmente estender a sua rede de casa ligando apenas 2 destes dispositivos, podendo facilmente mudar o extremo da rede com extrema facilidade.

Quanto à marca que deverá escolher, qualquer uma das apresentadas é capaz de lhe dar o que pretende.

A nossa experiência é maior com a Devolo e sabemos que será capaz de lhe oferecer o que procura, de forma simples e sem complicações na configuração.

Ainda assim,certamente que a TP-Link terá um sistema similar e com as mesmas características e funcionalidades.

Dado que devem ser similares, aposte no valor de venda e no que oferecem como extra em cada kit de ligação.

[Respondido por Pedro Simões]

Como posso ter o teclado do meu tablet em PT?

Olá Pplware, Vi esta semana que analisaram o tablet Chuwi HiPad Pro (https://pplware.sapo.pt/gadgets/analise-tablet-chuwi-hipad-pro-de-108/) e que o teclado que traz não está no nosso idioma. Estando eu interessado nesse equipamento, em especial pelo preço, pergunto se é possível ter este teclado em Português. Além disso, e porque as teclas vão estar noutra distribuição, pergunto como poderia ter o teclado com as teclas no nosso idioma. Basta meter uns autocolantes por cima? Já os vi à venda e não entendi bem como isso funciona. Obrigado pela resposta e continuem a fazer o excelente trabalho que têm realizado. Atenciosamente, Francisco Campos

Resposta:

Francisco,

Independentemente do caracter que está representado em cada tecla, o esquema de teclado é automaticamente alterado pelo sistema operativo de acordo com o idioma escolhido.

Ou seja, considerando que tem escolhido o idioma PT-PT enquanto o teclado é EN-US, as teclas funcionarão tal como se estivesse a usar um teclado PT-PT, nas posições habituais que bem conhecemos, ainda que o símbolo que a represente fisicamente possa não ser o que está efetivamente a ser introduzido. Por essa razão, e principalmente para quem não sabe o teclado de cor, ou no caso de o dispositivo ser partilhado, muitos utilizadores optam por colar autocolantes nas teclas que se diferenciam.

Pode ver mais informação numa análise que fizemos a películas autocolantes para teclados: https://pplware.sapo.pt/tag/peliculas-autocolantes-para-teclados/

O procedimento é muito simples e funciona na perfeição.

[Respondido por Hugo Cura]

Devo ou não usar o Windows do programa Insider?

Pplware, estando eu a experimentar o Windows 11, reparei que posso entrar para o programa Insiders e assim ter acesso às novidades mais cedo e antes de todos. Li também que a Microsoft desaconselha usar esta versão para a maioria dos utilizadores, porque pode ter problemas. Assim, pergunto-vos por que razão a disponibiliza se depois não quer que a mesma seja usada. Isto faz algum sentido? Gostava também de saber se é mesmo problemático usar esta versão e quais os problemas que podem existir. Não está a Microsoft a tentar que ninguém a use, garantindo assim algumas surpresas para quando as lança? Não estou aqui a querer criar teorias da conspiração, mas fiquei intrigado. Se puderem ou souberem responder, agradecia. Rui The Man 🙂

Resposta:

Rui,

A sua conclusão está muito longe de ser lógica e até prática. A Microsoft não tem nenhum segredo com o Windows 11 e o seu programa Insider. Este destina-se a dar acesso a novas versões, ainda em desenvolvimento, a todos os que as querem experimentar.

Em troca, a Microsoft recebe a validação do que desenvolveu e que irá ser acessível a todos em breve. Os erros que existirem vão ser corrigidos e assim não trazem problema para o Windows.

Quanto às recomendações para não ser usado, é também simples de perceber. Estas versões estão muitas vezes ainda a ser terminadas e desenvolvidas. Logo, podem ter problemas que simplesmente tornam o Windows não utilizável.

Se for isso numa máquina de trabalho, pode ser um problema para si e a Microsoft não se quer responsabilizar por esse problema.

Assim, recorde então que estas versões podem e devem ser usadas, mas em ambientes controlados e que não tragam problemas para quem as avalia.

[Respondido por Pedro Simões]

