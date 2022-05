Ucrânia acusa Rússia de usar armas termobáricas! Veja vídeo…

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia já leva mais de 90 dias. O país de Putin não conseguiu dominar a Ucrânia, em poucos dias, como previa, e a resistência ucraniana tem sido destacada e enaltecida à escala mundial.

A Ucrânia voltou a acusar a Rússia de lançar ataques com bombas termobáricas. Que tipo de armas são estas?

Armas termobáricas são também designadas de bombas de vácuo

A Ucrânia acusou recentemente a Rússia de usar armas termobáricas. Tal como já referimos aqui, o uso destas armas, que sugam oxigénio do ar circundante, serve para criar uma onda de choque extremamente poderosa que rompe órgãos e explode os pulmões.

O Ministério da Defesa ucraniano partilhou um vídeo de explosões, onde se pode lançadores de foguetes termobáricos TOS-1A com o objetivo de atingir as tropas ucranianas na região de Donetsk. No Twitter, o Ministério da Defesa partilhou um pequeno vídeo onde é possível ver armas termobáricas a serem usadas pelas forças russas.

As armas termobáricas, também designadas de bombas de vácuo, são explosivos de alta energia que consomem oxigénio do ar ao seu redor. Depois de lançadas, a primeira parte é a carga explosiva que dispersa o combustível numa nuvem que pode então entrar em edifícios ou objetos ao redor.

Num segundo momento, ocorre a ignição, que inflama a nuvem de aerossol formada e o oxigénio circundante e desencadeia uma explosão de temperatura e pressão extremas, com efeitos devastadores para o meio envolvente.

Depois da ignição, o consumo do aerossol e do oxigénio do ar circundante cria uma área de baixa pressão que “puxa” tudo na direção do ponto da ignição – daí o nome “bomba de vácuo” - saber mais aqui.

De referir que o TOS-1 tem capacidade para 24 tubos de mísseis termobáricos de 220 mm. Esta tecnologia também cria temperaturas extremamente altas de vários milhares de graus, que podem causar queimaduras horríveis.