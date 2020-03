Será desta? Xiaomi volta a lançar atualização do Android 10 para o Mi A3

As atualizações da Xiaomi para o Android 10 têm sido desastrosas. A linha Mi tem recebido o Android One cheio de problemas e com situações muito críticas que impedem o correto funcionamento destes smartphones.

Já por diversas vezes estas foram lançadas e retiradas depois, sem que se encontre uma forma de ter uma versão estável. O Mi A3 esteve com os mesmos problemas, mas agora a Xiaomi lançou uma nova atualização. Será desta que o Android 10 funciona sem problemas?

Volta o Android 10 ao Mi A3?

Lançada no início de março, a atualização para o Android 10 do Xiaomi Mi A3 prometia trazer todas as grandes novidades do novo sistema operativo da Google para este smartphone.

Na verdade, e apenas algumas horas depois, esta mesma atualização acabou por ser retirada. A causa estava identificada e resultava em problemas de estabilidade neste smartphone. A decisão foi rápida e teve efeitos imediatos.

Uma nova atualização da Xiaomi

Agora, aparentemente depois de vários problemas resolvidos, volta a surgir uma atualização para o Xiaomi Mi A3 que trata de algumas situações. A marca chinesa não revelou em concreto o que é dirigido nesta nova versão.

As primeiras opiniões dos utilizadores da marca no seu fórum são contraditórias. A maioria revela que, na verdade, esta nova versão não corrige nenhum dos problemas já identificados e que se limita a trazer novas medidas de segurança.

Os problemas continuam presentes?

A sustentar estas afirmações está a própria atualização. Esta tem apenas 32 MB e não revela o que existem de novidades. Após instalada pode ser visto que passa a estar presente a atualização de segurança de março da Google.

Ainda não existe uma declaração da Xiaomi sobre esta nova atualização, mas não parece ser a que era esperada por todos. Os problemas continuam presentes e a aguardar solução. Os utilizadores queixam-se que não deveria surgir uma atualização de segurança para um sistema com falhas graves.