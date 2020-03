Cartões contactless: Limite de pagamentos sem PIN passa para 30 euros

Usa cartões contactless? O COVID-19 está a causar muitas alterações na sociedade! O Governo Português tem a complexa e difícil tarefa de gerir toda esta crise e nesse sentido tem vindo a impor novas regras com o objetivo de proteger os cidadãos.

Hoje o Governo Português, através dos Ministros das Finanças e Economia, anunciaram medidas para ajudar nos pagamentos. Uma das novidades é ao nível dos pagamentos com cartões contactless.

O que é um cartão de pagamento contactless?

Em 2013, em Portugal, a UNICRE deu a conhecer um novo método para pagamentos que não necessita que o utilizador introduza o tradicional código PIN, sendo essa validação/autenticação realizada apenas por aproximação do cartão de débito ao TPA (Terminal de Pagamento Automático).

Na prática, os cartões contactless são cartões de pagamento com tecnologia de leitura por aproximação. Estes cartões permitem fazer pagamentos sem ter de introduzir o PIN: para o efeito, basta aproximar o cartão (normalmente, a menos de 4 centímetros de distância) de um terminal de pagamento automático (TPA) preparado para receber pagamentos contactless.

Os cartões com a tecnologia contactless também podem ser utilizados para realizar pagamentos sem recurso a esta tecnologia, incluindo em TPA que não estão preparados para processar pagamentos contactless. Para o efeito, terá de introduzir o cartão no TPA e, para validar a operação, terá de inserir o PIN do cartão.

Limite nos pagamentos passa de 20 euros para 30 euros

De acordo com as novas medidas, o “limite” com cartões deste tipo passa para 30 euros. Isto significa que, se realizar pagamentos até 30 euros com cartões contacless, não terá de introduzir o tradicional código PIN. De refere que antes o valor máximo era de 20 euros.

Há cartões de débito, cartões de crédito e cartões pré-pagos com tecnologia contactless. Esta tecnologia também pode ser usada através do telemóvel, relógios ou pulseiras.