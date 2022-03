Samsung: “Não fomos capazes de antecipar as necessidades dos nossos utilizadores”

A Samsung tem estado empenhada em resolver um pequeno problema associado aos seus smartphones. Em concreto, a empresa foi acusada de estar a abrandar mais de 10 mil apps nos seus smartphones por causa do serviço de otimização de jogos, denominado de Game Optimizing Service (GOS).

Depois de começar a lançar uma atualização para correção desse problema, o vice presidente e co-CEO da empresa, Han Hong-hee veio pedir desculpas aos clientes e afirmou que não foram "capazes de antecipar as necessidades dos utilizadores".

Foi no início do mês que foi partilhada no Twitter uma extensa lista de aplicações que estão a ter o desempenho limitado por causa do serviço de otimização de jogos (GOS). Além da denúncia, foram muitos os utilizadores que reclamaram do problema em fóruns da comunidade Samsung.

A lista apresentada incluía jogos e apps como Instagram, aplicações Office da Microsoft, Netflix, Google Keep ou TikTok. Além disso, até as próprias apps e serviços da Samsung estão listadas, como as Secure Folder, Samsung Cloud, Samsung Pay ou Samsung Pass.

Perante esta denúncia, a Samsung aprontou-se a solucionar o problema, tendo lançado uma atualização com um modo de gestão de desempenho durante o jogo no Game Booster. Este modo deve permitir que os utilizadores anulem a limitação e consigam melhor desempenho.

Samsung pede desculpas aos utilizadores

Depois desta situação, o vice-presidente e co-CEO da Samsung Electronics, Han Hong-hee, veio agora pedir desculpas pela limitação de desempenho, numa reunião de acionistas, informou o Korea Herald.

Não fomos capazes de considerar adequadamente as necessidades dos nossos consumidores. O GOS foi projetado para otimizar o desempenho do telefone considerando as diversas características dos jogadores. O desempenho consistente do dispositivo é crucial ao desfrutar de jogos de topo, por isso limitamos o desempenho da CPU e GPU aos níveis apropriados para minimizar o sobreaquecimento e manter a consistência.

Com a nova atualização, Han Hong-hee garante que haverá a garantia de uma otimização para garantir a segurança dos dispositivos em termos de aquecimento excessivo, sendo essa uma preocupação durante os jogos.