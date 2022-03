Samsung estará a limitar o desempenho de mais de 10 mil aplicações nos smartphones

A ideia de limitar o desempenho de algumas apps para poupar recursos e bateria dos smartphones não é propriamente uma novidade e já trouxe alguns dissabores às fabricantes. Agora parece ser a Samsung que o está a fazer e, aparentemente, não é propositado.

No entanto, é relatado que o desempenho de mais de 10 mil aplicações estará afetado.

No Twitter foi partilhada uma extensa lista de aplicações que estão a ter o desempenho limitado por causa do serviço de otimização de jogos, denominado de Game Optimizing Service (GOS). A lista foi também partilhada num ficheiro de Excel, disponível aqui. Além desta denúncia, foram já muitos os utilizadores que reclamaram do problema em fóruns da comunidade Samsung.

A lista apresentada não se limita a jogos. São encontradas apps como Instagram, aplicações Office da Microsoft, Netflix, Google Keep ou TikTok. Além disso, até as próprias apps e serviços da Samsung estão listadas, como é o caso da Secure Folder, Samsung Cloud, Samsung Pay ou Samsung Pass.

Curiosamente, e sem grandes surpresas, as apps de benchmark como 3DMark, Antutu, PCMark, GFXBench e GeekBench 5 não vêm listadas. Ou seja, a Samsung claramente que não quer que este tipo de apps de avaliação de desempenho fique prejudicada pelo GOS.

Como desativar o Game Optimizing Service no Samsung?

Esta é uma aplicação do sistema que não vai encontrar na lista de aplicações mais acessível, caso pretenda desativá-la. Além disso, nem todos os smartphones Samsung a incluem.

Para desativar o GOS deverá aceder às Definições do smartphone, seguido de Aplicações. No canto superior direito, nas reticências verticais deverá escolher a opção Acesso especial seguido de Alterar definições do sistema. Novamente nas reticências verticais deverá selecionar a opção Mostrar aplicações de sistema. Ao pesquisar por apps vai então encontrar o Game Optimizing Service, que poderá desativar.

Desta forma, as limitações, caso as tenha detetado, não voltarão a surgir.

A Samsung, no entanto, já veio esclarecer que esta não é uma situação normal e que não deveria estar a acontecer, pelo que já tem uma equipa a trabalhar no problema, de forma a que o GOS atue apenas nas situações de jogos, de forma a não prejudicar a experiência do utilizador.