Google Docs vai permitir criar rascunhos de email para o Gmail

Os serviços da Google funcionam com grande colaboração entre eles, mas existem áreas onde ainda existe uma grande margem para melhorar. A colaboração entre o Gmail e o Google Docs está a receber uma novidade muito importante.

Através do Google Docs vai poder criar rascunhos de email para o Gmail. Veja como.

O Google Docs tem uma componente forte no que toca à edição de textos e partilha com outras pessoas. Em simultâneo, é possível pegar num documento e editar, comentar, formatar... entre todas as funcionalidades associadas.

A integração com outros serviços Google é evidente, sendo este um dos mais importantes integrado no Google Workspace.

Há agora uma nova atualização a caminho e que vem proporcionar aos utilizadores uma funcionalidade que virá facilitar muito a colaboração entre o Docs e o Gmail.

Em concreto, os utilizadores vão poder criar rascunhos de emails dentro do Docs. Esta funcionalidade poderá ser útil, por exemplo, para envio de emails que careçam de revisão, ou de aprovação. Assim, com a partilha de documento, o e-mail pode ser criado em conjunto e/ou revisto, sendo depois necessário clicar num ícone do Gmail, para mudar para lá instantaneamente o texto. Além do rascunho do corpo do email, é possível definir o assunto, destinatário e contactos em CC e BCC.

Como funcionará a criação de rascunhos do Gmail no Google Docs

Para criar um rascunho no Google Docs de um e-mail, o utilizador poderá por, no documento, colocar um @ seguido da palavra Email. Na lista de atalhos rápidos vai poder encontrar Email Draft. Outra opção será seguir o caminho Insert > Building Blocks > Email draft.

Logo depois surge um template que inclui os principais elementos para a criação do rascunho do e-mail, nomeadamente, assunto, destinatário, contactos em CC e BCC, e corpo do email.

Depois de criado o e-mail, basta clicar no ícone do Gmail junto ao destinatário. Isso fará surgir uma janela do Gmail, já com o layout conhecido e todas as funcionalidades do Gmail associadas.

Segundo se pode ler na informação partilhada oficialmente no Blog do Google Workspace, esta funcionalidade começou a ser distribuída ontem, de forma gradual, para alguns utilizadores. Começará a chegar ao público em geral a partir de 22 de março.