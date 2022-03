– Quando um Tesla em piloto automático mata alguém, quem é o responsável?

O tema é muito interessante, pois estamos a entrar numa nova era no que respeita ao conceito de condutor. Há uma discussão importante em volta da responsabilidade do condutor quando ativa o piloto automático no seu carro.

Caso haja um acidente e o sistema estiver ativo, quem será o responsável?

Se o Piloto Automático de um Tesla matar alguém, quem é o culpado?

O artigo que dedicou uma especial atenção ao tema debruçou-se sobre uma análise de um perito em direito da NYU, Mark Geistfeld, que examinou a primeira acusação criminal de um condutor usando um sistema de assistência ao condutor e o precedente legal que estabelece.

O caso ocorreu em finais de 2019, o carro de Kevin George Aziz Riad, de 27 anos, saiu de uma autoestrada da Califórnia, passou um sinal vermelho, e bateu contra outro carro, matando as duas pessoas. O carro de Riad, um Tesla Model S, estava no piloto automático.

Sobre Riad caíram duas acusações de homicídio involuntário por condução perigosa de veículo e de um acidente de viação fatal envolvendo um sistema de assistente ao condutor. Esta é também a primeira acusação criminal de um acidente a envolver a função de piloto automático de um Tesla.

Relembramos que existem, só nos EUA, mais de 750 mil carros Tesla. A família das vítimas do acidente está a instaurar processos civis contra Riad e contra a empresa de Elon Musk.

O que diz a Tesla sobre a responsabilidade do Piloto Automático?

Se virmos no site da empresa, a marca tem o cuidado de distinguir entre a sua função de piloto automático e um carro sem condutor, comparando o seu sistema de Autopilot (piloto automático) com a tecnologia que os pilotos de aviões utilizam quando as condições são claras.

O Autopilot, o Autopilot Aperfeiçoado e a Capacidade de condução autónoma total destinam-se a ser utilizados por um condutor totalmente atento, com as mãos no volante e preparado para assumir o controlo a qualquer momento. Embora estas funcionalidades tenham sido concebidas para se tornarem mais capazes ao longo do tempo, as funcionalidades atualmente ativadas não tornam o veículo autónomo.

A Tesla defende que os seus vários sistemas são um trabalho em progresso, tecnologias que se estão a especializar, a aperfeiçoar:

O piloto automático Tesla alivia os condutores dos aspetos mais tediosos e potencialmente perigosos das viagens rodoviárias. Estamos a construir o Piloto Automático para lhe dar mais confiança ao volante, aumentar a sua segurança na estrada, e tornar a condução na autoestrada mais agradável. Enquanto os carros verdadeiramente sem condutor ainda estão a alguns anos de distância, o Tesla Autopilot funciona como os sistemas que os pilotos de avião utilizam quando as condições são claras. O condutor continua a ser responsável e, em última análise, a controlar o carro. Além disso, tem sempre acesso intuitivo à informação que o seu carro está a utilizar para informar as suas ações.

Refere a marca no seu site.

"A culpa não é nossa!!!"

O fabricante de veículos elétricos coloca claramente o ónus da segurança sobre o condutor, mas a investigação sugere que os seres humanos são suscetíveis de uma tendência para a automatização, uma confiança excessiva em ajudas automatizadas e sistemas de apoio à decisão.

Agora cabe aos tribunais decidir quem é culpado quando a utilização destes sistemas resulta em erros fatais.

Atualmente, Riad está em liberdade sob fiança e declara-se inocente das acusações de homicídio involuntário.

No ar ficam algumas questões cada vez mais pertinentes. Esta será uma que terá de ser respondida:

Que obrigação tem uma empresa de tecnologia avançada como a Tesla, ao informar os condutores, diretamente ou através de mensagens publicitárias, de que estes são responsáveis por todos os danos, independentemente de o carro estar em piloto automático?

Provavelmente não têm de ter essa responsabilidade, até porque está implícita no momento em que o condutor habilitado toma conta das ações do veículo. Contudo, têm claramente a obrigação de avisar a pessoa sentada no banco do condutor para assumir o veículo - de que não é capaz de fazer tudo sozinho.

E é um facto que se vê este aviso nos veículos Tesla e, na verdade, quase todos os veículos têm este tipo de aviso. Por exemplo, quando se usa uma função de mapa enquanto se conduz, muitos carros mostram um aviso: "Isto irá distraí-lo, preste atenção à estrada".

Além disso, os fabricantes também têm a obrigação de ter em mente o sentido de complacência que vem com a tecnologia de condução enquanto concebem o carro.

A Tesla ou qualquer outro fabricante não pode simplesmente dizer: "Ei, presta atenção, isto é da tua responsabilidade".

Na verdade, têm de tentar colocar algo na conceção para garantir que os condutores se mantêm atentos. Assim, vários fabricantes estão a adotar abordagens diferentes ao problema. Alguns carros estão a parar (e a tomar outras medidas complementares) se as mãos do condutor não estiverem no volante. Há ainda outros carros que têm câmaras que disparam sinais sonoros quando o condutor deixa de prestar atenção à estrada.

Diferença entre expectativa e realidade

No caso concreto dos Estados Unidos, ao abrigo da lei atual, se o condutor tiver um acidente e houver um aviso adequado (e se as tecnologias existentes tiverem os alertas suficientes para manter o condutor atento), o fabricante do carro não será responsabilizado.

Mas há aqui uma possível exceção: existe uma formulação da regra de responsabilidade que é bastante adotada em todo o país, incluindo na Califórnia, onde esta exceção terá lugar.

Basicamente a regra diz que o apurar de responsabilidades baseia-se no que os consumidores esperam que o fabricante faça. E as expectativas dos consumidores podem ser fortemente influenciadas pelo marketing e pela publicidade, entre outros fatores.

Por exemplo, se Tesla anunciasse que, com o piloto automático, nenhum carro da marca teria acidentes, e depois um consumidor tivesse um acidente, a Tesla seria responsável por ter frustrado estas expectativas.

Em resumo, atualmente o grande problema que fabricantes de veículos autónomos como a Tesla enfrentam é conseguir ganhar a confiança do consumidor quando estão a introduzir uma nova tecnologia no mercado. Se no início houver problemas de confiança, as tecnologias poderão nunca chegar a estágios mais maduros, porque ninguém as quer.