O grande destaque dos novos Samsung Galaxy S20 está nas suas câmaras. Estas são o que de melhor podemos encontrar atualmente no mercado, batendo a concorrência por larga margem e dando ao utilizador uma qualidade única.

Claro que os primeiros testes têm procurado detalhar e revelar tudo o que estas têm para oferecer e aí foram descobertos alguns problemas. A Samsung parece agora dedicada a corrigi-los e a tornar ainda melhor estes smartphones.

Detetados problemas no Galaxy S20

O expoente máximo da fotografia móvel parece estar no Galaxy S20 Ultra da Samsung. Com 4 câmaras, entre elas uma de 108 MPx, este smartphone consegue atingir uma qualidade fotográfica que não está ao alcance de qualquer um. As restantes ajudam e elevam ainda mais esta qualidade.

Os testes que têm estado a ser feitos têm confirmado esta excelência, mas têm também revelado alguns problemas. Não impedem a sua utilização, mas revelam pormenores que claramente podem e devem ser melhorados e corrigidos.

As câmaras destes Samsung vão ser corrigidas

Os relatos apontam para algumas dificuldades em fazer a focagem automática. Esta demora por vezes demasiado tempo ou simplesmente não acontece. Há ainda indicações de um excessivo processamento nas imagens e a aplicação desnecessária de filtros de beleza.

Para dar resposta a estas situações, a Samsung revelou que está já a trabalhar numa solução a ser aplicada em breve. Esta chegará na forma de uma atualização e corrigirá as situações reportadas. A empresa não revelou que situações em concreto vai resolver.

Uma simples atualização trata dos problemas

Apesar de não ser desejável, esta não é uma situação inédita. Muitas vezes as marcas lançam correções antes dos seus produtos chegarem ao mercado, para assim tratarem antecipadamente dos problemas ou situações existentes. Conseguem ainda corrigir problemas com o sistema operativo.

É desta forma que a Samsung quer tornar ainda melhor um dos seus mais potentes smartphones no campo da fotografia. Esta atualização deverá chegar antes do S20 chegar ao mercado e assim ser aplicada por todos no momento em que o ligarem pela primeira vez.