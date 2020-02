A decisão da Microsoft de seguir a Google no seu browser tem-se mostrado muito acertada e capaz de dar frutos no futuro. Entregou os desenvolvimentos à comunidade e consegue dedicar-se a torná-lo menor e a criar novidades.

Claro que estas melhorias são já visíveis e parece que surpreendentemente uma novidade chegará em breve. O Edge terá em breve um novo Easter Egg para entreter os utilizadores. O conhecido jogo do dinossauro evoluiu e agora está dedicado ao Surf.

Mais melhorias no Edge da Microsoft

Tudo o que nos habituámos a ver no Chrome parece estar presente no Edge. É natural que assim seja, uma vez que a sua base é comum e centra-se no Chromium. O que parece também é que a Microsoft está a fazer o seu browser crescer e eventualmente a ser melhor que o da Google.

Os utilizadores estão já habituados a ver no Chrome pequenos detalhes que melhoram este browser. Nem sempre são alterações técnicas, mas sim pormenores como o conhecido jogo do dinossauro. Este está também no Edge, mas totalmente renovado e mudado.

Um jogo para se entreter quando não tem Internet

A Microsoft optou por mudar este jogo e torná-lo completamente diferente. Focou-se no surf e no que pode ser feito no mar. Encontramos 3 tipos de desafios nesta página que surge quando estamos offline. Temos o modo clássico, a corrida contra o tempo e o modo slalom.

Esta novidade ainda não está no Edge, mas a Microsoft anunciou que a está a introduzir nas versões de teste deste browser. Por agora chegou ao Dev e Canary, conquistando depois o seu caminho até à versão final.

O Chrome da Google volta a ficar para trás

O cuidado da Microsoft parece muito grande. Este jogo surgirá sempre que não existir acesso à Internet ou quando for chamado o endereço edge://surf/. Tem suporte para teclado, rato e até para os comandos da Xbox One. Os registos de pontos são feitos, mas estando offline não os poderá partilhar.

Mais uma vez fica provado que o Edge vai mesmo conseguir ganhar espaço ao Chrome da Google. A Microsoft tem conseguido tornar o seu browser ainda melhor e este é mais um exemplo do que poderá ser feito.