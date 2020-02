Qual a melhor hora para se publicar algo nas redes sociais?

Quem tem uma presença forte nas redes sociais ou gere uma página de empresa, sabe que nem todas as horas são boas para se fazer uma publicação, mesmo que seja muito cativante.

Assim, deixamos alguns infográficos que mostram qual a melhor altura para se publicar nas diferentes plataformas sociais, consoante os objetivos.

Se as suas publicações não estão a ter o impacto que deseja, então talvez o problema esteja nos ‘timing’. Por exemplo, colocar uma notícia a uma hora ‘morta’ como a madrugada, terá certamente menos visualizações do que a uma hora em que se espera que mais pessoas estejam online.

O segredo é saber o que quer publicar, para quem quer publicar e ir tirando notas sobre os resultados.

Nesta sentido, para o ajudar no sucesso das suas publicações, o CoSchedule criou infográficos sobre a melhor altura para publicar nas diferentes redes sociais.

Facebook

Segundo as orientações do blog, caso pretenda fazer uma publicação no Facebook de empresa para consumidor, as melhores horas são 9h, 10h, 12h, 13h, 16h e 17h.

Já publicações de empresas para empresas o melhor horário é às 9h, 15h e 16h, mas se for de empresas de software, privilegie as 9h, 15h e 17h.

Tratando-se de saúde, publique preferencialmente às 6h, 7h, 9h, 11h ou 12h e para empresas de comunicação, aposte às 7h, 11h e 18h.

Se as publicações estão relacionadas com educação, então as melhores horas são as 8h, 12h e 15h.

Instagram

Para publicar no Instagram, as horas alteram um pouco. Assim, empresas para consumidor devem apostar publicar às 8h, 13h e 21h.

Caso seja empresa para empresa, aposte às 12h, 13, 17h, 18h, 20h e 21h. Empresas de software devem publicar às 11h, 13h e 17h.

Para a saúde a melhor altura é 10h e 14h. Empresas de comunicação têm maior impacto às 9h, 12h e 13h e para educação as melhores horas são 17h e 18h.

Twitter

Se a rede social escolhida for o Twitter, aponte estes horários. Publicações de empresas para consumidor devem ser feitas entre as 8h e 10h; às 12h; e entre as 19 e 21h. De empresas para empresas opte pelas 7h, 8h, 11h, 18h ou 21h. Caso o assunto seja software publique às 10h, 14h ou 18h.

Para a saúde aposte às 9h e 18h, enquanto que a comunicação funciona melhor às 6h, 7h, 11h, 19h, 20h e 22h. Já a educação parece ter mais impacto às 8h, 17h, 19h e 21h.

LinkedIn

Na rede social ligada à área profissional, os horários também são diferentes. Publicações de empresas para consumidor funcionam melhor às 12h. Sim, parece que é a melhor hora, talvez por ser almoço!

Já empresas para empresas deve ser publicado às 8h, 10h, 11h, 12h ou 18h. Caso seja empresa de software, aposte às 9h, 11h, 12h, 17h e 18h.

A saúde tem mais impacto às 10h e entre as 12h e as 14h. A comunicação tem mais adesão às 8h, possivelmente por ser quando começa o dia e quando se esperam as informações. Já para publicações de educação valorize as 10h da manhã.

Pinterest

Para esta rede social, foram deixadas de lado as categorias. As melhores horas para aqui se publicar são entre as 20h e as 23h; e entre as 2h e as 4h da manhã.

E quais são os melhores dias para publicar nas redes sociais?

Também o dia em que a publicação é feita pode ditar o sucesso da mesma. Assim, se publicar no Facebook, faça-o preferencialmente entre as quintas-feiras e os domingos.

No Instagram publique preferencialmente às sextas-feiras.

No Twitter, as empresas de negócio para o consumidor devem apostar nos sábados e domingos. Já na mesma rede social, empresas para empresas têm mais impacto se publicaram nos dias da semana, entre segunda e sexta-feira.

Por sua vez, no LinkedIn parece que a quarta-feira é o dia em que as publicações fazem sucesso.