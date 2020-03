O Samsung S20 Ultra é o melhor equipamento que a marca coreana dispõe no seu portefólio e é um dos mais desejados pelos seus fãs.

Com um preço de venda a ultrapassar a fasquia psicológica dos 1000€, vamos descobrir quanto custa à Samsung produzi-lo.

Nos últimos anos temos assistido a um crescimento constante do preço dos smartphones, especialmente no segmento de topo. Se é verdade que cada vez possuem melhores tecnologias e características, torna-se também cada vez mais complicado comprar um destes equipamentos.

Com o lançamento da nova série Samsung S20, a marca coreana apresentou uma grande evolução nos seus smartphones, especialmente em fotografia, vídeo e na qualidade do ecrã. No entanto, os preços também voltaram a aumentar, colocando o Samsung S20+ e o Samsung S20 Ultra acima da fasquia dos 1000€.

Samsung S20 Ultra 5G tem um custo de produção de 528,50$

De forma a estimar o custo de produção do Samsung S20 Ultra 5G, a Tech Inside estudou o custo de cada um dos componentes de fabrico deste smartphone.

Embora seja impossível medir o custo exato de cada equipamento, tendo em conta que existem várias variáveis desconhecidas, o custo estimado de construção e acondicionamento do topo de gama da Samsung é de 528,50$ (cerca de 467,19€).

Ao analisar o gráfico apresentado, conseguimos perceber quais os componentes mais caros. No processador a marca gasta 107,50$ (Applications/basevand Processor + Baseband Processor), na câmara 107,50$ e o ecrã 67$. Juntando todos os outros componentes, como memórias, bateria, sensores, materiais de suporte ou acondicionamento obtemos então o valor final de 528,50$.

Com um preço de venda de 1379€ em Portugal, regista-se aqui uma diferença de cerca de 911,81€. No entanto, é importante referir que esta não é margem de lucro que a Samsung obtém.

A somar ao valor de fabrico, falta considerar todos os outros custos associados como é o caso da logística, margens de revenda, marketing, recursos humanos, entre muitos outros.