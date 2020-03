Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Powerline, é esta a solução que preciso em casa?

Bons dias Gostaria que me pudessem dar algumas dicas sobre os Powerlines existentes no mercado nacional ou nao… Como é um pouco generalizado, as velocidades de internet em PT, não são assim muitos rápidas ou potentes ,seja rede móvel ou fibra óptica. Sou cliente da Nowo, actualmente, e recentemente até me mudaram o router, como tenho bastante dificuldades em receber sinal, no escritório ou num quarto, uso este repeater ,mas mesmo assim nao e suficiente, pois se estou a ouvir radio online, tenho falhas, quebras. Poderiam me sugerir talvez um melhor equipamento exemplo Powerline wlan, claro evitando os cabos, e sera que a nova técnica mesh sera melhor ? Os melhores agradecimentos, Miguel Nascimento

Resposta:

Miguel,

A melhor opção para o seu caso, para ter uma cobertura garantida, poderá mesmo ser um sistema powerline, onde a tecnologia Mesh será um ponto muito positivo.

Em particular, os Powerlines Devolo Magic 2 utilizam a rede elétrica como rede cablada, sem a necessidade de adicionar mais cabos, com a vantagem de suportarem a tecnologia Mesh no Wi-Fi.

Ao contrário do que acontece com dispositivos comuns, onde pode estar ligado a uma rede que não é a melhor, numa rede Mesh os dispositivos de rede comunicam entre si e sabem que recursos estão a utilizar a cada momento. Assim, podem redireccionar o cliente para locais diferentes para que tenha a melhor prestação possível. Como todos os dispositivos Mesh fazem parte da mesma rede, a passagem de um para outro enquanto anda pela casa é completamente transparente, não necessitando de qualquer acção por parte do utilizador.

[Respondido por Hugo Cura]

Como retirar o router meo fiber gateway da minha rede?

Tenho um router da meo fiber gateway, mas pretendo trocar por outro router, é possível desligar este e substituir por outro ? Neste caso eu não pretendo fazer modo bridge pretendo mesmo desligar o router tem demasiados bloqueios ao utilizador não pretendo um router que “controle o acesso”. Mas o problema é que a porta da Internet é a porta pon e os routers não traz essa porta. Pedro Mesquita

Resposta:

Pedro,

Não, não é possível substituir o router Fiber Gateway por outro router. Anteriormente, quando existia o ONT e o router do operador tinha a porta WAN, poderia substituir integralmente o router, ainda que perdesse o acesso aos canais IPTV pela box.

Agora, com o Fiber Gateway que já tem o ONT integrado, já não é possível fazê-lo. O que pode fazer, é utilizar a porta ethernet que funciona a modo Bridge (porta 4), e ligar lá o segundo router.

No artigo abaixo, pode ver como ativar o modo Bridge e como fazer todas as configurações:

Assim, o router da MEO funcionará apenas para telefones, box e para fornecer internet ao segundo router, sem quaisquer controlos de acesso.

[Respondido por Hugo Cura]

Porque o Xiaomi Redmi Note 8T e a minha TV não combinam?

Boa noite, Gostaria de saber se existe algum problema detetado no Screen Mirror (Transmitir) dos Xiaomi Redmi Note 8T ou na própria MIUI 11, uma vez que essa opção não funciona corretamente no meu caso. Experimentei em 3 Smart TV’s diferentes e quando utilizo a imagem na horizontal, a mesma nunca ocupa a totalidade do ecrã da televisão, para além de ter paragens constantes (cerca de 5 em 5 segundos). Isto acontece quer use Bluetooth + Wifi ou apenas Wifi. Gostaria de saber se é próprio do Smartphone ou se necessito de configurar algo para conseguir utilizar a funcionalidade da forma suposta. Cumprimentos, Ricardo Aleixo

Resposta:

Ricardo,

Testámos essa funcionalidade precisamente com o mesmo smartphone, o Xiaomi Redmi Note 8T com a mais recente versão, a MIUI 11.

Tudo funcionou como esperado, sem qualquer falha. Bastou carregar no botão Transmitir, a partir dos controlos na barra de notificações, e escolher a TV que surgiu após a pesquisa.

Funcionou corretamente em qualquer orientação, e as novas funcionalidades de transmitir com o ecrã desligado e em miniatura também funcionaram sem problemas.

As 3 Smart TVs que testou, estavam todas na mesma rede? Não haverá o risco do problema ser do router em utilização?

Caso não seja da rede local, eventualmente, nesse smartphone, algo poderá ter ficado com a estabilidade comprometida na atualização para a MIUI 11. Assim, o que recomendo que faça é o restauro das configurações de fábrica, para garantir que todo o sistema é reposto, sem correr o risco de algo não ficar como deve.

Antes de o fazer, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança, em Definições > O meu dispositivo > Cópia e restauro > Cópias de segurança locais. Depois da cópia feita, ligue ao computador e copie a pasta /armazenamento interno/MIUI/backup/AllBackup, para depois restaurar após a reposição de fábrica.

[Respondido por Hugo Cura]

Porque não funciona bem o Android Auto no meu Xiaomi?

Boas tardes. No meu Audi Q2, uso como sistema de navegação o Android auto retirado de apkmirror, juntamente com Google Maps tudo ligado por smartphone Poco F1 e cabo USB. Embora muitas das novidades do Maps pareçam “desaparecer” quando em conjunto com o AA, o sistema funciona bem. O mesmo já não acontece quando tento substituir o Google Maps pelo Waze, apesar de este ser uma das aplicações permitidas pelo AA. O Waze rapidamente “gela”, perde GPS, deixa de conseguir ir à rede, ou seja, torna-se inútil, o que não acontece com o Maps. O estranho é que se tiver o Waze apenas no smartphone, sem AA, até funciona bem. Todos programas estão atualizados. Que erro estarei a cometer no waze? É preciso alguma operação extra? É o MMI do Audi? Obrigado João Cortez

Resposta:

João,

Essa não é de todo uma situação normal no Android Auto e muito menos no Waze. Deve ter, no entanto algumas informações em atenção.

As versões que vê no ecrã do seu carro não são um simples espelho do que está no telefone. São quase versões próprias da interface criada para esse dispositivo. Assim, é normal e natural que se percam funcionalidades, quer por estarmos a falar de um dispositivo diferente, quer por ter um propósito diferente.

Quanto ao problema do Waze congelar, recomendamos que siga um pequeno conjunto de passos que poderá ser a solução que procura.

Deve aceder às Definições da app, sem ligar o telefone ao carro. Aí deve ativar o modo de programador, como explicamos no primeiro ponto deste artigo.

Uma vez dentro da área do modo de programador, deve alterar a Resolução de vídeo para Permitir até 720p.

De seguida poderá ligar o telefone ao carro e o problema deverá ter desaparecido.

[Respondido por Pedro Simões]

Que caneta posso usar no meu Mediapad T5?

Boa tarde, Gostaria de saber se têm conhecimento da existência de algum active stylus bluetooth compativel com o tablet Huawei Mediapad T5. Com os melhores cumprimentos, Pedro Araújo

Resposta:

Pedro,

O tablet da Huawei que refere não tem qualquer caneta associada, pelo menos pela marca. Ainda assim, isto não significa que não exista uma solução.

Uma simples e rápida pesquisa na Internet revelou dezenas de propostas que poderá usar.

Tenha apenas alguma atenção com o que compra, para não se sentir defraudado. Deve ser uma caneta que possa ser usada de forma alargada e não apenas um simples apontador.

Tenha também atenção à loja onde comprar, para que possa fazer a devolução em tempo útil e que a mesma seja oferecida, caso não fique satisfeito com a compra.

[Respondido por Pedro Simões]

Consigo usar o GPS do Huawei watch GT 2 para me guiar?

Boa tarde. Será que me podem ajudar, estou a planear um smartwatch que permita fazer navegação por GPS, no entanto o que tinha em vista (Huawei watch GT 2) não tem essa opção e apenas permite o rastreio para efeitos de registo em apps de desporto. Têm algum artigo sobre este tema? Tentei pesquisar na vossa página mas sem sucesso. Obrigado, cumprimentos Rafael Ferreira

Resposta:

Rafael,

A sua escolha para um smartwatch parece-nos muito acertada. O Huawei watch GT 2 é uma excelente opção, quer pela sua autonomia, quer pelo seu design, similar a um relógio tradicional.

Apesar de ter GPS, o GT2 não tem uma app nativa de navegação que possa ser usada. No entanto, isso não é uma limitação se tivermos as ferramentas certas.

Já apresentámos no Pplware uma app que trazia para a Mi Band a navegação por mapas, como poderá ver neste artigo.

A boa notícia é que este programador criou uma versão para os smartwatches e bands da Huawei, que pode ser usada nos mesmos moldes.

Não é uma app gratuita, mas o seu custo é simbólico, face ao que ofece ao utilizador.

Avalie a app Navigator for Huawei Band 2, 3, 4, 5 and Watch GT e verá que é mesmo a melhor solução para o que procura.

[Respondido por Pedro Simões]

